Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla saldırı... Çok sayıda ölü var
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla...
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma: 1 şehit
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma:...
Fed Başkanı konuştu, dolar yukarı doğru hareketlendi
Konuştu, dolar yukarı doğru hareketlendi
BEYOĞLU'NDA KORKUTAN PATLAMA
Beyoğlu'nda korkutan patlama

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası yeni yerinde

İstanbul, 15 Şubat () -  Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMTP) aynı sokakta yeni yerinde hizmete başladı. Borsa İstanbul KMTP’den yapılan açıklamada, Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası...

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası yeni yerinde

İstanbul, 15 Şubat () -  Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMTP) aynı sokakta yeni yerinde hizmete başladı. Borsa İstanbul KMTP’den yapılan açıklamada, Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Direktörlüğü’nün 2014 yılında hizmet vermeye başladığı Bahçelievler, Yenibosna Merkez Mahallesi, Kuyumcukent Sitesi, Ladin Sokak, No: 4 adresinden aynı sokaktaki Bahçelievler, Yenibosna Merkez Mahallesi, Ladin Sokak, No:24 adresinde bulunan Borsa İstanbul A.Ş. ye ait yeni yerinde hizmet vermeye başladığı bildirildi. Açıklamada, kıymetli maden saklama kasası ve Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası işlemlerinin de yeni adreste hizmet vereceği vurgulandı. Açıklamada, “Kıymetli madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası ile yapılacak yazışma ve iletişimde her hangi bir aksaklık yaşanmaması için kamuoyunun bilgisine sunulur” denildi.  

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.