Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası yeni yerinde

İstanbul, 15 Şubat () - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMTP) aynı sokakta yeni yerinde hizmete başladı. Borsa İstanbul KMTP’den yapılan açıklamada, Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Direktörlüğü’nün 2014 yılında hizmet vermeye başladığı Bahçelievler, Yenibosna Merkez Mahallesi, Kuyumcukent Sitesi, Ladin Sokak, No: 4 adresinden aynı sokaktaki Bahçelievler, Yenibosna Merkez Mahallesi, Ladin Sokak, No:24 adresinde bulunan Borsa İstanbul A.Ş. ye ait yeni yerinde hizmet vermeye başladığı bildirildi. Açıklamada, kıymetli maden saklama kasası ve Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası işlemlerinin de yeni adreste hizmet vereceği vurgulandı. Açıklamada, “Kıymetli madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası ile yapılacak yazışma ve iletişimde her hangi bir aksaklık yaşanmaması için kamuoyunun bilgisine sunulur” denildi.