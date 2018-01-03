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Borsa İstanbul Endeksi'nde yeni rekor: 118 bin 395 puan (2)

(Piyasa gelişmeleri ve yorum ile güncellendi) İstanbul, 3 Ocak () - Türkiye ile ABD arasındaki vize sorununun çözülmesine bağlı iyimserlik ve küresel piyasalardaki gelişmelerle, dolar 3.76 liraya, Euro ise 4.52 liraya gerilerken, Borsa İstanbul...

Borsa İstanbul Endeksi'nde yeni rekor: 118 bin 395 puan (2)

(Piyasa gelişmeleri ve yorum ile güncellendi)
İstanbul, 3 Ocak () - Türkiye ile ABD arasındaki vize sorununun çözülmesine bağlı iyimserlik ve küresel piyasalardaki gelişmelerle, dolar 3.76 liraya, Euro ise 4.52 liraya gerilerken, Borsa İstanbul Endeksi 118 bin 395 puan ile yeni rekor düzeye tırmandı.
ABD ekonomisinde büyümenin sürmesine ilişkin kuşkuların yayılmasına bağlı olarak dolar küresel piyasalarda zayıfladı. ABD büyükelçiliğinin Türkiye'de vize hizmetlerinin yeniden başlatılmasına karar verildiğini açıklamasının da desteğiyle dolar dün 3.7642 liraya kadar indikten sonra 3.76 - 3.77 lira bandında seyrediyor.
Küresel piyasalarda 1.20 doların da üzerine çıkarak 1.2063 dolara kadar yükselen euro da günün ilk işlemlerinde 4.52 liraya geriledi.
ABD ile vize iyimserliğinin etkisiyle 2017 yılını yüzde 0.74 yükselişle 115 bin 333 puanlık rekor kapanışla geride bırakan Borsa İstanbul Endeksi de, yeni yılın ilk işlem gününe göre yüzde 0.64 artışla 118 bin 276 puan düzeyine yükseldi. Açılıştan itibaren yükselişini sürdüren Borsa İstanbul Endeksi, tarihinde ilk kez 118 bin puanı da aşarak 118 bin 395 puana kadar tırmandı. BIST 100 bu rekor düzeyden sonra gelen satışlarla 116 bin 569 puana kadar geriledi.
Güzel bir başlangıç…
İş Yatırım'ın, "Güzel bir başlangıç..." başlıklı günlük piyasa bülteninde, "Yeni yıl bereketiyle geldi" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:
"Wall Street’ten gelişmekte olan varlıklara emtia piyasalarına yayılan güçlü bir yükselişle 2018 yılına başladık.
"Yüksek betalı MSCI Türkiye gelişmekte olan piyasaların (Çin hariç tutulduğunda) üç katına yakın yükselerek dünya ile arasındaki farkı kapatmaya devam etti.
"Bugün yurtiçinde Aralık ayı tüketici fiyatları enflasyonu dışında önemli bir veri akışı yok.
"ABD cephesinde Atilla davası izlenecek.
"İran’da yaşanan toplumsal hareketlerin petrol dışındaki varlık fiyatları üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmiyor.
"Güçlü büyüme momentumu, ucuz değerlemeler ve zayıf doları arkasına alan Türkiye varlıklarındaki yükselişin devam etmesini bekliyoruz."

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