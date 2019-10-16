Borsa İstanbul'dan bazı banka hisselerine açığa satış yasağı

Borsa İstanbul, BIST-30 endeksinde yer alan Akbank, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, TSKB, Vakıfbank ve Yapı Kredi hisselerine bugünden geçerli olmak üzere açığa satış yasağı getirdi.

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, yasağın geçici olduğu ifade edildi ancak ne kadar süreceği belirtilmedi.