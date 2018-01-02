Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Borsa Endeksi yıla rekorla başladı, dolar 3.80 liranın altında
Borsa Endeksi yıla rekorla başladı,...
Tüketici Hakem Heyetlerindeki yeni başvuru limiti yürürlüğe girdi
Tüketici Hakem Heyetleri başvuru limiti...
31-12-2017 Tarihli yılbaşı ikramiyesi kazanan tüm biletlerin listesi
İşte kazanan tüm biletlerin listesi
Milli Piyango 2018 yılbaşı çekilişinde 61 Milyon çeyrek bilete çıktı... İşte kazanan numaralar
2018 Milli Piyango yılbaşı çekilişi......

Borsa Endeksi yıla rekorla başladı, dolar 3.80 liranın altında

Türkiye ile ABD arasındaki vize sorununun çözülmesine bağlı iyimserlik ve küresel piyasalardaki gelişmelerle, yeni yılın ilk işlem gününe Borsa yeni rekorla, dolar da 3.80 liranın altında başladı.

Borsa Endeksi yıla rekorla başladı, dolar 3.80 liranın altında

Türkiye ile ABD arasındaki vize sorununun çözülmesine bağlı iyimserlik ve küresel piyasalardaki gelişmelerle, yeni yılın ilk işlem gününe Borsa yeni rekorla, dolar da 3.80 liranın altında başladı.

ABD ekonomisinde büyümenin sürmesine ilişkin kuşkuların yayılmasına bağlı olarak dolar küresel piyasalarda zayıfladı. ABD büyükelçiliğinin Türkiye'de vize hizmetlerinin yeniden başlatılmasına karar verildiğini açıklamasının da desteğiyle dolar 3.7814 liraya kadar indi.

Küresel piyasalarda 1.20 doların da üzerine çıkarak 1.2025 dolara kadar yükselen euro da günün ilk işlemlerinde 4.55 liranın üzerine çıkarak 4.5522 liraya yükseldi.

ABD ile vize iyimserliğinin etkisiyle 2017 yılını yüzde 0.74 yükselişle 115 bin 333 puanlık rekor kapanışla geride bırakan Borsa İstanbul Endeksi de, yeni yılın ilk işlem gününe yüzde yüzde 0.35 artışla 115 bin 734 puan ile yeni rekor düzeyden başladı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,