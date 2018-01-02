Borsa Endeksi yıla rekorla başladı, dolar 3.80 liranın altında (2)

(Piyasa gelişmeleri ve yorum eklendi)

İstanbul, 2 Ocak () - Türkiye ile ABD arasındaki vize sorununun çözülmesine bağlı iyimserlik ve küresel piyasalardaki gelişmelerle, yeni yılın ilk işlem gününe Borsa yeni rekorla, dolar da 3.80 liranın altında başladı.

ABD ekonomisinde büyümenin sürmesine ilişkin kuşkuların yayılmasına bağlı olarak dolar küresel piyasalarda zayıfladı. ABD büyükelçiliğinin Türkiye'de vize hizmetlerinin yeniden başlatılmasına karar verildiğini açıklamasının da desteğiyle dolar 3.7642 liraya kadar indikten sonra 3.77 - 3.78 lira aralığına döndü.

Küresel piyasalarda 1.20 doların da üzerine çıkarak 1.2025 dolara kadar yükselen euro da günün ilk işlemlerinde 4.55 liranın üzerine çıkarak 4.5522 liraya yükseldi. Euro daha sonra, dolarda düşüşlerin sürmesine bağlı olarak parite etkisiyle 4.54 - 4.55 lira aralığına çekildi.

ABD ile vize iyimserliğinin etkisiyle 2017 yılını yüzde 0.74 yükselişle 115 bin 333 puanlık rekor kapanışla geride bırakan Borsa İstanbul Endeksi de, yeni yılın ilk işlem gününe yüzde yüzde 0.35 artışla 115 bin 734 puan ile yeni rekor düzeyden başladı. Açılıştan itibaren yükselişini sürdüren Borsa İstanbul Endeksi, tarihinde ilk kez 116 bin puanı da aşarak 116 bin 819 puana kadar tırmandı.

Yeni yıl, yeni umutlar…

İş Yatırım'ın, "Yeni yıl, yeni umutlar..." başlıklı günlük piyasa bülteninde, "Bana mutluluğun resmini yapar mısın diye küresel yatırımcılara sorsanız çoğu size MSCI Dünya hisse endeksinin grafiğini gösterir" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"MSCI Dünya endeksi 2017 yılında yatırımcılara dolar bazında yüzde 20 para kazandırdı. Üstelik yılın her ayında istikrarlı bir şekilde yükselerek bu getiriyi sağladı.

"Ekonomik büyümenin ve şirket karlarının dünya genelinde güçlenmesine rağmen enflasyonun yükselmemesi ve küresel olarak genişleyici finansal koşulların devam etmesi hisse senedi piyasalarında yeni zirvelerin düzenli olarak kırılmasını sağladı.

"Türkiye piyasaları Batı ülkeleri ile ilişkilerin bozulması nedeniyle Ağustos sonrası dünya piyasalarından kopsa da yörüngede kalmayı başardı.

"Son haftalarda yaptığı atak ile Aralık ayında dünyanın en çok kazandıran hisse senedi ve tahvil piyasası olduk.

2018 yılında bu mutluluk tablosu devam eder mi?

"Elimizde sihirli bir küre yok; ama, mevcut veriler küresel portföylerde tahvilden hisse senedine yönelişin devam edeceğini ve hisse senetlerinin tahvile göre daha iyi kazandırmaya devam edeceğini gösteriyor.

"2018 yılına yönelik yapılan tahminler ekonomik büyümenin gelişmiş ülkelerde yüzde 2.5, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 4.5 olmak üzere ortalama yüzde 3.6 civarında büyüyeceğine işaret ediyor. Türkiye ekonomisinin yüzde 4.5 büyüme ile dünyadan olumlu ayrışmaya devam etmesi bekleniyor.

"Eğer hükümet şapkadan Kredi Garanti Fonu gibi bir tavşan daha çıkartırsa dünya ile aramızdaki farkı açarız.

"Dolardaki zayıflama ve 10 yıllık ABD tahvillerindeki gerileme Borsa İstanbul’da yukarı yönlü seyrin devam edeceğine işaret ediyor."