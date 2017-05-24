Borsa endeksi 98 bini aştı

İstanbul, 24 Mayıs () – Hergün yeni rekorlar kırarak sürekli yükselen Borsa İstanbul (BİST) güne yeni gün içi işlem rekoruyla başladı.
Açılır açılmaz 97.718 olan kapanış rekorunun üzerine çıkan BİST endeksi 98.181’i gördü. BİST endeksi daha sonra gerilese de 98 binin üzerinde tutundu.
Uzmanlar, BİST endeksinin 98 bini geçmesi halinde 100 bini zorlayacağı görüşünü dile getirmişti.
İstanbul, 24 Mayıs () – Hergün yeni rekorlar kırarak sürekli yükselen Borsa İstanbul (BİST) güne yeni gün içi işlem rekoruyla başladı.