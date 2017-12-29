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Borsa 2017 yılını 115 bin 333 puanlık rekor kapanışla tamamladı

İstanbul, 29 Aralık () - ABD'nin Türkiye'deki vize hizmetlerinin yeniden başlatılacağına ilişkin açıklamasının ardından, Borsa İstanbul Endeksi yılın son işlem gününü rekorla kapatırken, dolar da 3.78 liraya indi. ABD’nin Türkiye...

Borsa 2017 yılını 115 bin 333 puanlık rekor kapanışla tamamladı

İstanbul, 29 Aralık () - ABD'nin Türkiye'deki vize hizmetlerinin yeniden başlatılacağına ilişkin açıklamasının ardından, Borsa İstanbul Endeksi yılın son işlem gününü rekorla kapatırken, dolar da 3.78 liraya indi.
ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği'nden dün yapılan açıklamada, ABD’nin Türkiye misyonunda görev alan çalışanlara yönelik başka bir soruşturma bulunmadığına ilişkin Türk hükümetinden alınan üst düzey güvence üzerine vize işlemlerinin yeniden başladığı duyuruldu.
Açıklama öncesi 3.83 lira dolayında olan dolar yaklaşık beş kuruşluk düşüşle 3.77 liraya kadar geriledi. En düşük 3.7732 lirayı gören dolar yılın son işlem günündeki kapanışa yakın 3.78 - 3.79 lira aralığında işlem görüyordu.
Küresel piyasalarda 1.1994 dolara kadar çıkan euro da, parite etkisiyle 5.50 lira düzeyine kadar geriledikten sonra, yılın son işlem günü kapanışında 4.54 - 4.55 lira aralığına yükseldi.
Küresel piyasalardaki gelişmelerin yanında, ABD ile vize sorunun çözülmesinin de etkisiyle Borsa İstanbul Endeksi de Perşembe gününü yüzde 2.08 artışla 114 bin 480 puan ile yeni rekor düzeyden kapattıktan sonra, yılın son işlem gününde 115 bin 840 puan ile tarihinin en yüksek düzeyini gördükten sonra, 2017 yılını yüzde 0.74 yükselişle 115 bin 333 puanlık rekor kapanışla geride bıraktı.

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