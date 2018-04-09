BORGİP Denizli KOBİ’leri ile buluşacak

İstanbul, 9 Nisan () – Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) yönetim becerilerini iyileştirmeyi, nitelikli insan kaynaklarına erişimini kolaylaştırmayı ve teknoloji kullanım düzeylerini artırmayı hedefleyen Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi (BORGİP), 13 Nisan’da Denizli’de KOBİlerle buluşacak.

KOBİlerin yönetim becerilerini iyileştirmeyi, nitelikli insan kaynaklarına erişimini kolaylaştırmayı ve teknoloji kullanım düzeylerini artırmayı hedefleyen, TÜSİAD - TÜRKONFED işbirliği, Garanti Bankası’nın ana desteği ve Kariyer.net İK Platformu İş Ortaklığı ile hayata geçirilen BORGİP, Güney Ege Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) ev sahipliğinde Denizli’de düzenlenecek toplantı ile devam edecek.

“İyi Yönetilen, Rekabetçi ve Büyüyen KOBİ’ler” ana temasıyla 13 Nisan 2018 tarihinde Denizli Anemon Otel’de düzenlenecek toplantı, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ve GESİFED Yönetim Kurulu Başkanı Aysun Nalbant’ın açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Denizli iş dünyası temsilcileri ve KOBİ’lerin katılacağı toplantıda projenin tanıtımı, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - TÜSİAD BORGİP Çalışma Grubu Başkanı Şükrü Ünlütürk, Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran ve Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal tarafından yapılacak. Toplantıda ayrıca, Kariyer.net desteği ile KOBİ’lerin nitelikli insan kaynağına serbest zamanlı olarak erişimi için oluşturulan platform hakkında da bilgi verilecek. VİRA Stratejik Ortaklık Yönetici Ortağı ve Yönetim Danışmanı Senem Kılıç toplantının öğleden sonra gerçekleştirilecek oturumunda Rekabetçi ve Karlı Büyümenin Yolları, Denizlili iş insanları ve KOBİ yöneticilerine aktaracak.

BORGİP ile imalat sanayiinde faaliyet gösteren ve 20 ila 249 çalışana sahip KOBİ’lere; mentorluk, nitelikli insan kaynağı ve teknoloji gibi alanlarda destekler sunuluyor. Toplantıya katılarak başvuran ve KOBİ Patronlar Kulübü programı için uygun görülen firmalar da programı tamamladıktan sonra, uygunluk durumuna göre, benzer sektörden büyük ölçekli firma sahibi TÜSİAD-TÜRKONFED BORGİP mentorları ile eşleştirilecek.