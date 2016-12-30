Borajet satıldı

İstanbul, 30 Aralık () – Türkiye’nin tek bölgesel havayolu şirketi Borajet Havayolları, SBK Holding tarafından satın alındı.

SBK Holding’ten yapılan açıklamada, SBK Holding’in Borajet Havayolları’nın kurucusu ve tek sahibi olan Yalçın Ayaslı’ya ait tüm şirket hisselerinin satın alındığı ve Borajet Havayolları ve bütün İştiraklerinin sahibi olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, 30 Aralık 2016 gününden itibaren Yönetim Kurulu Başkanı olarak Borajet Ailesi’ne katıldı.