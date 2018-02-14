Bolu'da ıza buğdayının üretimi yaygınlaştırılacak

Murat KÜÇÜK/BOLU, ()- BOLU Belediyesi ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) arasında, 'buğdayın atası' olarak bilinen 'ıza' buğdayının üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla coğrafi işaret alınması için protokol imzalandı.

Bolu Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen imza törenine Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’nın yanı sıra; Tarım İl Müdürü İzzet Murat, AİBÜ Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nusret Zencirci, belediye ve üniversitenin ilgili personeli katıldı. Törende konuşan Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu'da bu yıl 200 dönüm arazide ıza buğdayı ekimi yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

''Eğer bu işte başarılı olacaksak ki başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum, Karacasu yolu üzerindeki park ve bahçeler müdürlüğümüzde bir tane su değirmeni inşa edeceğiz. Bu buğdayları da kendi su değirmenimize öğüterek, hiç katkısız unlu mamuller olarak vatandaşlarımıza sunacağız. Coğrafi işaret aldıktan sonra belki gelecek sene Bolu'nun tamamında, binlerce dönüm araziye ıza buğdayı ekilmesi sağlanacak. Alım garantisi konusunda, Bolu Belediyesi olarak bu yükün altına gireceğiz. Bunu da Bolulu çiftçilerin gelirlerini artırmak için yapacağız."

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ise ıza buğdayı için coğrafi işaret alınmasının Bolu için önemli bir adım olduğunu belirterek, "Çalışma bununla başlayacak, ardından tanıtılması yapılacak. Ayrıca Avrupa Birliği de coğrafi işaretlemeye önem veriyor. Eğer bir ürün coğrafi işaret almışsa, değeri bir iken 10'a çıkabiliyor. Böyle bir katkısı da olacak. O nedenle Sayın Başkanımıza böyle bir çalışmaya destek vermesinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, daha sonra ıza buğdayı için iki kurum arasında yapılan, coğrafi işaret alınması ile ilgili protokolü imzaladı. İmzaları atılan protokol ile sağlıklı ve doğal bir besin kaynağı olan ıza buğdayının üretiminin yaygınlaştırılması, tanıtılması hedefleniyor.



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