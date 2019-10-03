Bolu'da ilk ada çayı hasadı

BOLU'da, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından örnek olması amacıyla yetiştirilen ada çayının ilk hasadı yapıldı.Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Bolu Elmalık köyü mevkiinde bulunan 3 dönümlük alana Nisan ayında ada çayı ekimi yapıldı. Bölgedeki orman köylüsüne yeni gelir kapısı oluşturmak ve yaygınlığını artırmak için örnek olması amacıyla ekilen ada çayı bitkisinin ilk hasadı bugün yapıldı. Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işçilerin gerçekleştirdiği hasada katılan yetkililer, yetişen ilk ürün üzerinde incelemelerde bulundu.Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ferit Özer, dönüm başına bin 500 ila 2 bin kilo ürün elde edilebildiğini belirterek, “İçinde bulunduğumuz alan 25 dönümlük bir alan. Biz bu sahanın yaklaşık 3 dönümüne nisan ayında ada çayı ektik. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü olarak 2019 yılında 50 dönümlük alanda tıbbi aromatik bitkilerle ilgili çalışmamız var. Bugün ekmiş olduğumuz ada çayının ilk hasadını yapmış bulunuyoruz. Bu ada çayında dönüm başına bin 500 ile 2 bin kilo kadar ürün elde ediliyor. Yıl içerisinde de 3 defa hasat yapılabiliyor. Elde edilen bin 500- 2 bin kilo ada çayından da yaklaşık 3’te 1 oranında kuru çay elde ediliyor. Yaş olarak fiyatı piyasada 18-20 lira arasında değişiyor" dedi.ÇALIŞMALAR İLÇELERDE DE DEVAM EDECEKÇalışmalarının ilçe işletme müdürlüklerinde de devam edeceğini anlatan Özer, "Amacımız bu bölgede ilk defa yapılan çalışmayla orman köylüsüne ek gelir elde ettirmek. Elde edilen bu ürünleri de ülke ekonomisine kazandırmak. Böyle bir çalışmayı Bolu’da başlattık. İnşallah önümüzdeki yıllarda Gerede, Mengen ve diğer işletme müdürlüklerimizde bu çalışmalar benzer şekilde devam edecektir." diye konuştu.