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Bol kazançlı “Alışveriş Maratonu” başlıyor

İSTANBUL, -YAKLAŞAN Kurban Bayramı öncesinde, perakende sektörüne hareketlilik getirecek “Alışveriş Maratonu” başlıyor. 6 milyonu aşkın üyesiyle Türkiye’de mobil sadakat uygulamaları sektörünün isimlerinden Hopi’nin başlattığı...

Bol kazançlı “Alışveriş Maratonu” başlıyor

İSTANBUL, -YAKLAŞAN Kurban Bayramı öncesinde, perakende sektörüne hareketlilik getirecek “Alışveriş Maratonu” başlıyor. 6 milyonu aşkın üyesiyle Türkiye’de mobil sadakat uygulamaları sektörünün isimlerinden Hopi’nin başlattığı kampanya bayram alışverişini avantaja dönüştürecek. Kampanya 9-20 Ağustos günleri arasında geçerli olacak.

 

Perakende sektörünü canlandıracak ve tüketicilere fayda sağlayacak yepyeni bir kampanya başlıyor. Alışverişin App’i; Hopi’nin Türkiye’nin önde gelen markalarıyla başlattığı “Alışveriş Maratonu” sayesinde bayram alışverişine çıkan tüketicilere ek avantajlar sağlanıyor.          

İlk kez yapılacak Alışveriş Maratonu kapsamında 9-20 Ağustos tarihleri arasında; Türkiye'nin giyim, ayakkabı gibi önde gelen markalarından 500 TL ve üzeri alışveriş yapanlar Hopi’den “100 Paracık” kazanacak. Hopililer kazandıkları “Paracıkları” tüm markalarda yapacakları 200 TL ve üzeri alışverişlerde istedikleri gibi harcayabilecek.

"ALIŞVERİŞ MARATONUNDA PARACIKLAR 6 KATA KADAR DEĞERLİ"

Alışveriş Marotonu boyunca hediye edilecek Paracık miktarının 5,5 milyona ulaşmasını beklediklerini anlatan Hopi Genel Müdürü Onur Erbay, “Hopi kullanıcılarının alım gücünü artırmaya devam ediyor. Bu güne kadar üyelerimize 252 milyon TL değerinde Paracık kazandırdık. Hopi’nin en büyük avantajlarından olan katlayarak harcama özelliği ile üyelerimiz Paracıklarını neredeyse yüzde 40 artı değerle harcadı. Alışveriş Maratonu da üyelerimize milyonlarca Paracık dağıtacağımız ve kazandıkları Paracıkları katlayarak 6 kata kadar değerle harcamalarını sağlayacağımız özel bir kampanya olacak” dedi.  Erbay, sektöre sürdürülebilir bir fayda sağlamak için Alışveriş Maratonu’nun geleneksel hale getirilmesini planladıklarını belirterek, “Bu sayede tüketicilere az rastlanan avantajı bol bir deneyim yaşatacağız” diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

 

 

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