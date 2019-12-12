BoJ / Kuroda : Küresel ekonominin 2020 görünümü olumlu

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, küresel ekonomiye ilişkin olumlu sinyaller verdi.

Ekonomistler için düzenlenen yıl sonu etkinliğinde konuşan Kuroda, ABD ve Çin gibi sağlam ekonomi temellerine sahip ülkelerin önümüzdeki yıl görünümlerinin daha parlak olacağını vurguladı.

Kuroda, enflasyonun daha fazla düşmesi durumunda BoJ’un faiz oranlarını daha da düşüreceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 15 Aralık'ta $160 milyar değerindeki Çin tüketim malına ek gümrük vergisi koyup koymayacağını dikkatle izleyen yatırımcılar, ABD ek gümrük vergilerinin Çin ile olan ticaret görüşmelerinin tamamen suya düşmesini engellemek için en azından ertelenmesi gerektiğine inanıyorlar.

Sumitomo Mitsui Trust Bankası'ndan piyasa ekonomisti Ayako Sera, piyasalardaki durumu, "Şu anda fırtına öncesi bir sessizlik var. Piyasalar uzun bir süredir ek gümrük vergilerinin yürürlüğe girmeyeceğine inanıyorlardı" sözleriyle açıkladı.

