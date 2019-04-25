BoJ "çok düşük düzeylerdeki" faizleri değiştirmeyecek

İstanbul, 25 Nisan () - Japonya Merkez Bankası (BoJ) para politikasını değiştirmedi ve "çok düşük düzeylerdeki" faiz oranlarını en az gelecek yılın bahar aylarına kadar değiştirmeyeceğini açıkladı.

BoJ, piyasa analistlerinin de bekledikleri gibi, kısa vadeli faizleri yüzde eksi 0.1'de, uzun vadeli faizleri ise "sıfıra yakın düzeyde" tutma politikasında değişiklik yapmadı.

BoJ politika kararı açıklamasında, "BoJ, mevcut çok düşük düzeylerdeki kısa ve uzun vadeli faizleri en az 2020 bahar aylarına kadar sürdürmeyi hedefliyor" denildi.

