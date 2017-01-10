İstanbul, 10 Ocak () – Boğaziçi Elektrik Genel Müdürlüğü’ne 33 yıldır enerji sektöründe çalışan Halit Bakal getirildi. Boğaziçi Elektrik’ten yapılan açıklamaya göre Bakal, son 3 yıldır Akdeniz Elektrik Perakende Satış şirketinin Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. Özelleştirme öncesi Çamlıbel Elektrik şirketinde genel müdür yardımcılığı, sonrasında ise elektrik dağıtım ve perakende faaliyetlerinin ayrışması ile CLK Çamlıbel Elektrik Perakende A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev yapan Halit Bakal son üç yıldır 1.7 milyon aboneye sahip CLK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş. şirketinin başında bulunuyordu.
Boğaziçi Elektrik’in yeni Genel Müdürü Halit Bakal
İstanbul, 10 Ocak () – Boğaziçi Elektrik Genel Müdürlüğü’ne 33 yıldır enerji sektöründe çalışan Halit Bakal getirildi. Boğaziçi Elektrik’ten yapılan açıklamaya göre Bakal, son 3 yıldır Akdeniz Elektrik Perakende Satış...
10 Ocak 2017 Salı 16:29
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.