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BoE/Ramsden: Brexit anlaşması faiz artışına neden olabilir
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Dave Ramsden yumuşak bir Brexit’in faiz oranlarının yukarı yönlü hareketine sebep olacağını söyledi. Limitli ve kademeli bir faiz artışının uygun olacağını ifade eden Ramsden sterlindeki...
EKONOMİ 18.10.2019, 12:28
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Dave Ramsden yumuşak bir Brexit’in faiz oranlarının yukarı yönlü hareketine sebep olacağını söyledi.
Limitli ve kademeli bir faiz artışının uygun olacağını ifade eden Ramsden sterlindeki hareketlerin işleri zorlaştırdığını ekledi.
Ramsden, BoE’ın Brexit anlaşmasının imzalanması ile döviz piyasalarını yakından takip edeceğini ve Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği arasındaki anlaşmanın “BoE’ın zincirlerini kıracağını” belirtti.
Boe Başkanı Mark Carney haftanın başında, gerektiği durumda BoE’ın faizleri sıfır düzeyine yakın bir düzeye düşürebileceğini söylemiş ancak Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği’nin imzalayacağı anlaşmaya göre Banka’nın faiz politikasının değişebileceğini ifade etmişti.
Brexit anlaşması Birleşik Krallık Parlamentosu’nda Cumartesi günü oylanacak.
Limitli ve kademeli bir faiz artışının uygun olacağını ifade eden Ramsden sterlindeki hareketlerin işleri zorlaştırdığını ekledi.
Ramsden, BoE’ın Brexit anlaşmasının imzalanması ile döviz piyasalarını yakından takip edeceğini ve Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği arasındaki anlaşmanın “BoE’ın zincirlerini kıracağını” belirtti.
Boe Başkanı Mark Carney haftanın başında, gerektiği durumda BoE’ın faizleri sıfır düzeyine yakın bir düzeye düşürebileceğini söylemiş ancak Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği’nin imzalayacağı anlaşmaya göre Banka’nın faiz politikasının değişebileceğini ifade etmişti.
Brexit anlaşması Birleşik Krallık Parlamentosu’nda Cumartesi günü oylanacak.
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