Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

BoE’nin faiz kararı sonrası sterlin yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Haziran () – Sterlin, İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) politika faizini sabit tuttuğunu açıklamasının ardından yükseldi. BoE politika faizini yüzde 2.0’lik enflasyon hedefi doğrultusunda politika faizini...

BoE’nin faiz kararı sonrası sterlin yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Haziran () – Sterlin, İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) politika faizini sabit tuttuğunu açıklamasının ardından yükseldi.
BoE politika faizini yüzde 2.0’lik enflasyon hedefi doğrultusunda politika faizini yüzde 0.75’te sabit tuttu. Banka açıklamasında ayrıca, artan ticari gerilimler ve anlaşmasız Brexit senaryosu göz önünde bulundurulduğunda büyümeye yönelik aşağı yönlü risklerin devam ettiğini belirtti.
BoE kararının ardından sterlin TSİ 14:04’te dolar karşısında yüzde 0.44 artışla 1,2699 dolardan ve yen karşısında da yüzde 0.21 artışla 136.932 yenden işlem görürken, euro TSİ 14:06’da sterlin karşısında yüzde 0.18 artarak 0.8896 sterline yükseldi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328