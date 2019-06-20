BoE’nin faiz kararı sonrası sterlin yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Haziran () – Sterlin, İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) politika faizini sabit tuttuğunu açıklamasının ardından yükseldi.

BoE politika faizini yüzde 2.0’lik enflasyon hedefi doğrultusunda politika faizini yüzde 0.75’te sabit tuttu. Banka açıklamasında ayrıca, artan ticari gerilimler ve anlaşmasız Brexit senaryosu göz önünde bulundurulduğunda büyümeye yönelik aşağı yönlü risklerin devam ettiğini belirtti.

BoE kararının ardından sterlin TSİ 14:04’te dolar karşısında yüzde 0.44 artışla 1,2699 dolardan ve yen karşısında da yüzde 0.21 artışla 136.932 yenden işlem görürken, euro TSİ 14:06’da sterlin karşısında yüzde 0.18 artarak 0.8896 sterline yükseldi.