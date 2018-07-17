Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Anma Programı'nda konuştu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma töreni CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde CANLI
KUTLAMALARDA KULLANILAN TOP MERMİSİ PATLADI: 4 ÇOCUK YARALI
Top mermisi patladı 4 çocik...
Adnan Oktar ve grubunun finansal yapılanmasına büyük darbe
Adnan Oktar ve grubunun finansal...

Boeing otonom uçuşlar için hareket geçti

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Temmuz () – Dünyanın önde gelen uçak üreticilerinden ABD merkezli Boeing, şirket bünyesinde otonom uçuş çalışmaları için yeni bir bölüm açıldığını duyurdu. Boeing NeXt adı verilen departman, diğer...

Boeing otonom uçuşlar için hareket geçti

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Temmuz () – Dünyanın önde gelen uçak üreticilerinden ABD merkezli Boeing, şirket bünyesinde otonom uçuş çalışmaları için yeni bir bölüm açıldığını duyurdu.
Boeing NeXt adı verilen departman, diğer şirketlerle insansız hava aracı geliştirmeleri, hava trafiği kontrolü ve yerdeki altyapının kurulumu kapsamında işbirliği için çalışmalar gerçekleştirecek.
Birleşik Krallık’taki Farnborough International Airshow’da konuşan Boeing CTO’su Greg Hyslop, Boeing’in yeni teknolojiyi güvenli ve etkili bir biçimde şekillendirecek uzmanlığa sahip olduğunu belirtirken, şöyle konuştu:
“Söz konusu insansız hava araçlarının geliştirilmesi gelecek birkaç yıl içerisinde gerçekleşecek. Şu an hızla yükselen bir otonom araç piyasası gündemde ve söz konusu teknolojideki hataların çözülmesi için biz de Boeing NeXt’i oluşturuyoruz.”
Boeing otonom araçların yanında ayrıca ABD merkezli yapay zekâ (AI) şirketi SparkCognition ile bir işbirliği gerçekleştirildiğini ve söz konusu işbirliğinin blok zinciri ve AI teknolojilerini kullanarak insansız hava araçlarını kontrol edebilen bir hava trafiği yönetim sistemi kurmayı hedeflediğini duyurdu.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325