Boeing otonom uçuşlar için hareket geçti

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Temmuz () – Dünyanın önde gelen uçak üreticilerinden ABD merkezli Boeing, şirket bünyesinde otonom uçuş çalışmaları için yeni bir bölüm açıldığını duyurdu.

Boeing NeXt adı verilen departman, diğer şirketlerle insansız hava aracı geliştirmeleri, hava trafiği kontrolü ve yerdeki altyapının kurulumu kapsamında işbirliği için çalışmalar gerçekleştirecek.

Birleşik Krallık’taki Farnborough International Airshow’da konuşan Boeing CTO’su Greg Hyslop, Boeing’in yeni teknolojiyi güvenli ve etkili bir biçimde şekillendirecek uzmanlığa sahip olduğunu belirtirken, şöyle konuştu:

“Söz konusu insansız hava araçlarının geliştirilmesi gelecek birkaç yıl içerisinde gerçekleşecek. Şu an hızla yükselen bir otonom araç piyasası gündemde ve söz konusu teknolojideki hataların çözülmesi için biz de Boeing NeXt’i oluşturuyoruz.”

Boeing otonom araçların yanında ayrıca ABD merkezli yapay zekâ (AI) şirketi SparkCognition ile bir işbirliği gerçekleştirildiğini ve söz konusu işbirliğinin blok zinciri ve AI teknolojilerini kullanarak insansız hava araçlarını kontrol edebilen bir hava trafiği yönetim sistemi kurmayı hedeflediğini duyurdu.

