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Boeing Max'ların uçuşlarında büyük düşüş, havada sadece 21'i uçuyor

Gökhan Artan / İstanbul, 13 Mart () - Etiyopya ve Endonezya'daki Boeing 737 Max 8 tipi uçak kazaları sonrası Türkiye'de dahil dünya genelinde birçok havayolu şirketinin Max uçak modelinin kullanımını durdurması ve birçok hava sahasının...

Boeing Max'ların uçuşlarında büyük düşüş, havada sadece 21'i uçuyor

Gökhan Artan / İstanbul, 13 Mart () - Etiyopya ve Endonezya'daki Boeing 737 Max 8 tipi uçak kazaları sonrası Türkiye'de dahil dünya genelinde birçok havayolu şirketinin Max uçak modelinin kullanımını durdurması ve birçok hava sahasının yasaklanması, Max uçuşlarını büyük ölçüde azalttı. Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı da (EASA), Avrupa'daki tüm Boeing 737 Max uçuşlarını askıya alma kararı da bu model uçakların uçuşlarını daha da etkiledi. Boeing'in Max modellerinin uçuşlarındaki büyük düşüş radar görüntülerine yansıdı. 

Türkiye saati ile 09:20'de sadece 21'i havada

Boeing 737 Max 8 ve Max 9 modellerinin Türkiye saati ile 09:20'da dünya genelinde yaptığı uçuşlardaki azalma radar görüntüsünde de dikkat çekti. Radar ekranlarında Boeing'in Max tipi uçaklardan sadece 21'inin havada olduğu görüldü. ABD'de Max'ların daha çok uçtuğu gözlendi. Türk Hava Yolları da, filosunda bulunan 12 adet Boeing 737 Max tipi yolcu uçağının ticari operasyonlarının, 13 Mart itibarıyle ikinci bir karara kadar durdurulduğunu açıklamıştı. (Fotoğraflı)

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