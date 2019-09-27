Boeing CEO’su Ekim’de Kongre’ye ifade verecek

Boeing CEO’su Dennis Muilenburg’un Ekim ayında Boeing 737 MAX tipi iki uçağın düşmesiyle ilgili bir Kongre komitesine ifade vereceği duyuruldu.

Ulaşım ve Altyapı Komitesi’ne 30 Ekim’de ifade vereceği duyurulan Muilenburg’a Boeing Ticari Uçak Bölümü Baş Mühendisi John Hamilton ve 737 tipi uçakların Baş Pilotu Jeniffer Handersen eşlik edecek.

