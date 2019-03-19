Boeing CEO: Kaza ile ilgili geniş kapsamlı çalışmalar hızla devam ediyor

İstanbul, 19 Mart () - Boeing CEO’su Dennis Muilenburg, Lion Air 610 sefer sayılı uçak kazasının ardından ortaya çıkan endişeleri gidermek üzere, 737 MAX yazılım güncellemesi ve pilot eğitim programını çok yakında açıklayacaklarını belirtti ve "Etiyopya Havayolları kazası ile ilgili geniş kapsamlı çalışmalar hızla devam ediyor" dedi.

Muilenburg, "Havayolu Şirketleri, Havacılık Sektörü, Yolcular ve Kamuoyuna" başlığıyla yaptığı açıklamada, "Boeing Ailesi olarak yaptığımız işin hayati öneminin bilincindeyiz. Çalışanlarımız, işte bu sorumluluk bilinci ve yaptıkları işe duydukları büyük bağlılıkla çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Açıklamasını, "Boeing olarak öncelikli amacımız, uçaklarımızla yolcuların ailelerine, yakınlarına, sevdiklerine güven içinde kavuşmasını sağlamaktır" diyü sürdüren Muilenburg, "Etiyopya Havayolları’nın 302 sefer sayılı ve Lion Air’in 610 sefer sayılı uçuşlarındaki trajik kayıplar, hepimizi çok derinden etkiledi. Bu acı, ülkeleri ve insanları biraraya getiren, ortak acımızdır. Boeing olarak, bir kez daha, bu iki elim kazada hayatlarını kaybeden yolcuların ve mürettebatın yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz" dedi ve ekledi:

"Uçuş emniyeti, Boeing’i tanımlayan temel unsurdur. Yolcuların uçaklarımızla en emniyetli ve güvenilir şekilde yolculuk etmesi, mutlak taahhüdümüzdür.

"Uçuş emniyeti ile ilgili bu bağlayıcı yaklaşım, tüm havacılık sektörünün odağında yer almaktadır.

"Halen devam eden soruşturmaya destek verirken, hem kaza ile ilgili gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlamak, hem de gelecekte bu tür trajedileri önlemek için tüm havayolu şirketleri, uluslararası kurumlar ve yetkililer ile yakın işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

"Lion Air 610 sefer sayılı uçak kazasından elde edilen bilgilere dayanarak, ve yakın zamanda yaşadığımız Etiyopya Havayolları 302 sefer sayılı uçak kazası sonrasındaki soruşturmalar ışığında, 737 MAX’ın uçuş emniyetinin tam olduğunu teminen gereken tüm adımları atıyoruz. 737 MAX uçuşlarının durdurulmasının havayolu şirketleri ve yolcular için yarattığı yük ve zorlulukların da farkındayız, ve bunu büyük üzüntüyle karşılıyoruz.

"Etiyopya Havayolları kazası ile ilgili olarak, kokpit ses ve uçuş veri kayıt cihazlarından elde edilen bilgiyi incelemek ve değerlendirmek üzere yürütülen geniş kapsamlı çalışmalar hızla devam ediyor. Ekibimiz, ilk günden bu yana soruşturmayı desteklemek ve teknik uzmanlık sağlamak üzere soruşturma ekipleri ile birlikte sahada görev yapmaktadır.

"Etiyopya kazasına ilişkin detaylı bilgilerin kamuoyu ile ne zaman ve nasıl paylaşılacağına dair yetkili merci, Etiyopya Kaza Soruşturma Kurumudur.

"Boeing, 100 yılı aşkın bir süredir havacılık emniyeti üzerine çalışmaktadır. Uçuş emniyetini odağımıza alarak, küresel havayolu şirketlerine ve pilotlarına en iyi ürünleri, eğitimi ve desteği sunmaya devam edeceğiz.

"Bu, halihazırda emniyetli olan uçaklarımızı daha da emniyetli hale getirmekle ilgili yılmadan sürdürdüğümüz, vazgeçilmez taahhüdümüzdür.

"Bu bağlamda, Lion Air 610 sefer sayılı uçak kazasının ardından ortaya çıkan endişeleri gidermek üzere, üzerinde çalışmakta olduğumuz 737 MAX yazılım güncellemesi ve pilot eğitim programını çok yakında açıklayacağız.

"Geçtiğimiz Ekim ayında meydana gelen Lion Air 610 sefer sayılı uçak kazasından bu yana, hem Lion Air hem Etiyopya Havayolları kazaları ile ilgili, ABD Federal Havacılık İdaresi, Ulaştırma Bakanlığı ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu ile tam bir işbirliği içinde çalışmaktayız."

Açıklamasını, "Şunu önemle belirtmek isteriz ki, tüm ekibimiz, tasarladığımız, ürettiğimiz ve destek verdiğimiz uçakların kalitesine ve emniyetine kendini adamıştır. Ben de, tüm kariyerimi adadığım Boeing’de, 30 yılı aşkın bir süredir omuz omuza çalıştığım bu çok özel insanlarla, ailemizin bir parçası haline gelen müşterilerimizle, büyük bir bağlılık içinde çalışmaktayım" diye sürdüren Muilenburg, "Washington Renton’a yakın zamanda yaptığım bir ziyarette, 737 üretim hattındaki ekiplerimizin işlerine olan bağlılığına ve bu trajediler sonunda hissettikleri acıya yakından tanıklık ettim" dedi ve şöyle devam etti:

"Havacılık mutlak dürüstlük ve mükemmeliyet gerektirmektedir. Benim ekibimizde gördüğüm de tam olarak bu değerlerdir. Bu uğurda vargücümüzle çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.

"Görevimiz, insanları birbirine kavuşturmak, dünyamızı ve sonsuz uzayı keşfetmek, uzay ve havacılık hayalleri olan ve bunları gerçekleştirecek yeni nesillere ilham vermektir.

"Bu görevi ancak değerlerimizi koruyarak ve her an sorumluluğumuzun bilincinde olarak başarabiliriz. Emniyet bizim için işte bu anlamı taşımaktadır.

"Boeing’in 100 yılı aşan tecrübesi ile kazandığı güveni korumak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."