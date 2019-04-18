Boeing CEO: 737 Max yazılım güncellemesinde ilerleme var

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Nisan () – Boeing CEO’su Denins Muilenburg şirketin 737 Max modeli için yazılım güncellemesi çalışmalarında istikrarlı bir ilerleme sağlandığını ve sertifikalandırma işlemi öncesinde son test uçuşunun yapıldığını duyurdu.

Twitter hesabından bir video paylaşan Muilenburg, şirketin 737 Max modeli uçaklarının Endonezya ve Etiyopya’daki kazalarının uçakların güç kaybını engelleyen yazılımları nedeniyle olduğunun belirlenmesiyle, yazılım güncellemelerini test ettiklerini ve istkrarlı bir ilerleme sağladıklarını açıkladı.

Muilenberg, “Dün güncellenene yazılımı kullanarak ilk resmi mühendislik testini tamamladık. Bu sertifkalandıra öncesinde son testimizdi” dedi.