Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist...
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt YÜKSEL
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt...
Küba ile sağlık işbirliği
Küba ile sağlık işbirliği
TFF Başkan adayları listesi belli oldu
TFF Başkan adayları listesi belli...

Boeing CEO: 737 MAX uzun vadeli üretim planı değişmedi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Mayıs () – Boeinng CEO’!su Dennis Muilenburg, yaşanan iki ölümcül kazaya karşın, 737 MAX tipi uçakların uzun vadeli üretim planlamasının değişmediğini açıkladı. Bernstein Stratejik Kararlar Konferansı’nda...

Boeing CEO: 737 MAX uzun vadeli üretim planı değişmedi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Mayıs () – Boeinng CEO’!su Dennis Muilenburg, yaşanan iki ölümcül kazaya karşın, 737 MAX tipi uçakların uzun vadeli üretim planlamasının değişmediğini açıkladı.
Bernstein Stratejik Kararlar Konferansı’nda konuşan Muilenburg, Boeing’in, ABD Sivil Havacılık İdaresi (FAA) ile diyalog halinde olduğunu ve 737 MAX modeli için son sertifikalandırma başvurusunu tamamladığını söyledi ve FAA’nın vereceği karara güveninin tam olduğunu söyledi.
FAA'nın Boeing’in 737 MAX uçağına yaptığı soruşturmayı eski 737 modellerindeki acil durum prosedürleri araştırmak için genişlettiği hafta başında basına yansımıştı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328