Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

Boehringer Ingelheim ve Gubra’dan obeziteye karşı iş birliği

İstanbul, 19 Haziran () - Boehringer Ingelheim ve Gubra, pek çok hastalık ve bu hastalıklara bağlı ölümlerin başta gelen nedenlerinden biri olan obeziteye karşı ikinci kez iş birliği yaptıklarını ve ruhsat sözleşmesi imzaladıklarını duyurdu. Boehringer...

Boehringer Ingelheim ve Gubra’dan obeziteye karşı iş birliği

İstanbul, 19 Haziran () - Boehringer Ingelheim ve Gubra, pek çok hastalık ve bu hastalıklara bağlı ölümlerin başta gelen nedenlerinden biri olan obeziteye karşı ikinci kez iş birliği yaptıklarını ve ruhsat sözleşmesi imzaladıklarını duyurdu.
Boehringer Ingelheim ve Gubra arasındaki bu ikinci ortak Ar-Ge programı, ilk iş birliğinin başladığı 2017 yılından bu yana obezite araştırmasında atılan adımların daha ileri bir seviyeye taşımayı ve obezite hastalarına yeni tedavi seçenekleri amaçlarken, Boehringer Ingelheim aynı zamanda Kardiyometabolik hastalıkların tedavilerinde bir dönüşüm yaratmayı hedefliyor.
İş birliği, Gubra’nın terapötik peptitlerin tasarımı, sentezi, farmasötik nitelikleri ve in vivo testleri alanındaki köklü uzmanlığı ile Boehringer Ingelheim’in kardiyometabolik hastalıklarda yenilikçi ilaçların Ar-Ge’sindeki uzmanlığını bir araya getirerek obezite ve beraberinde görülen hastalıkların tedavisi için yeni peptit poliagonistleri geliştirilmesi hedefliyor.
Boehringer Ingelheim Keşif Araştırmaları Kıdemli Başkan Yardımcısı Dr. Clive R. Wood, “Bu programların, obezite hastalarına çok ihtiyaç duydukları yeni tedavi seçeneklerini sunmamıza yardımcı olacağını umuyorum” dedi.
Gubra CEO'su Henrik Blou , Boehringer Ingelheim ile ilk iş birliğinin her iki şirketin güçlü yanlarının birbirini iyi bir şekilde bütünlediğini ortaya koyduğunu belirterek, “Bu yeni araştırma programı için güçlerimizi birleştirmek ve obezite tedavisini bir üst seviyeye çıkararak dünyanın her yanındaki hastalara yardımcı olmayı hedefliyoruz” dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328