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BoE/Carney: Ticaret savaşı ve anlaşmasız Brexit’e dayanabiliriz

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, Birleşik Krallık’ın ülke ekonomisinin olası bir ticaret savaşlı ve anlaşmasız bir Brexit’e dayanacak gücü olduğunu söyledi. Küresel ekonominin daha zor ve daha az destekleyici olduğuna...

EKONOMİ 05.09.2019, 06:05
BoE/Carney: Ticaret savaşı ve anlaşmasız Brexit’e dayanabiliriz
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, Birleşik Krallık’ın ülke ekonomisinin olası bir ticaret savaşlı ve anlaşmasız bir Brexit’e dayanacak gücü olduğunu söyledi.
Küresel ekonominin daha zor ve daha az destekleyici olduğuna işaret eden Carney, Birleşik Krallık ekonomisinin geçen beş yılda “benzersiz zorluklarla” karşı karşıya kaldığını belirtti ve ticaret savaşının etkilerinin Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık’ı etkileyebileceğini söyledi.

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