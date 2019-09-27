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BoE / Saunders: Faiz indirimi olası bir seçenek

 İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komitesi üyesi Michael Saunders, anlaşmasız Brexit tehlikesinden kaçınılsa bile, Banka’nın bir sonraki hamlesinin faiz indirimi olması ihtimalinin olası olduğunu söyledi. Saunders, para politikası...

EKONOMİ 27.09.2019, 11:46
BoE / Saunders: Faiz indirimi olası bir seçenek
 İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komitesi üyesi Michael Saunders, anlaşmasız Brexit tehlikesinden kaçınılsa bile, Banka’nın bir sonraki hamlesinin faiz indirimi olması ihtimalinin olası olduğunu söyledi.
Saunders, para politikası değişimlerinin Brexit’in etkilerinin görülmesi sonrasına ertelenmesi halinde “uygunsuz” kararlar alınmasına neden olabileceğini ekledi.
“Uzatılmış Brexit belirsizlikleri”nin Birleşik Krallık önündeki en olası sonuç olacağına işaret eden Saunders bu durumun, küresel ekonomik büyümede görülen düşüşle birleştiğindei para politikasında gevşemeye neden olacağını söyledi.

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