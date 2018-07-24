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BOE: Parasal genişleme sona erdiğinde faiz oranları ana politika aracı olacak

İstanbul, 24 Temmuz () - İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkan Yardımcısı Ben Broadbent, 435 milyar sterlin büyüklüğündeki parasal genişleme ile alınan varlıklar satılmaya başladığında ana politika aracının faiz değişimleri olmaya...

BOE: Parasal genişleme sona erdiğinde faiz oranları ana politika aracı olacak

İstanbul, 24 Temmuz () - İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkan Yardımcısı Ben Broadbent, 435 milyar sterlin büyüklüğündeki parasal genişleme ile alınan varlıklar satılmaya başladığında ana politika aracının faiz değişimleri olmaya devam edeceğini söyledi.
Londra Profesyonel Ekonomistler Derneği'nde konuşan Broadbent, "Enflasyonist baskıların zayıflaması sonrasında, ilk yanıt faiz oranlarını indirmek olacak" dedi.
BOE geçen ay yaptığı açıklamada, faiz oranları yüzde 1.5 düzeyine ulaştığında 435 milyar sterlin tutarındaki devlet tahvillerinin bir bölümünü satmaya başlayabileceğini ifade etmişti. BOE gösterge faiz oranı halen yüzde 0.50 düzeyinde.
Ekonomistler gelecek hafta yapılacak Para Politikası Komisyonu toplantısında faizin yüzdte 0.75'e yükseltilmesini ve 2020'ye kadar bu düzeyde kalmasını bekliyorlar.
Broadbent konuşmasında, yüzde 1.5 faiz eşiğinin ne zaman yakalanacağını kesin olarak bilmediğini de ekledi.

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