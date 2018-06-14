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Bodrum-Londra uçak seferleri başladı

TÜRK Hava Yolları (THY) tarafından Milas- Bodrum Havalimanı ile Londra arasında ilk kez düzenlenen direkt uçuşlar başladı. THY tarafından ilk kez düzenlenen direkt uçuşlar arasında yer alan Milas-Bodrum Havalimanı - Londra (Gatwick) seferleri başladı....

Bodrum-Londra uçak seferleri başladı
TÜRK Hava Yolları (THY) tarafından Milas- Bodrum Havalimanı ile Londra arasında ilk kez düzenlenen direkt uçuşlar başladı.
THY tarafından ilk kez düzenlenen direkt uçuşlar arasında yer alan Milas-Bodrum Havalimanı - Londra (Gatwick) seferleri başladı. Londra'dan bugün saat 03.40'ta, Milas-Bodrum Havalimanı'na 98 yolcuyla gelen THY uçağı, apronda su takı gösterisiyle karşılandı. Yolculara ise karanfiller verildi. Milas-Bodrum Havalimanı Emniyet Müdürü Cüneyt Yörükoğlu, Müdür Yardımcısı Yakup Püsküllü, Milas-Bodrum Havalimanı Türk Hava Yolları Satış Müdürü Turan Yardımcı ve personel, turistlerle birlikte pasta kesti.
Turizm sezonu boyunca sürecek direkt uçuşların, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere yapılacağı, 8 Eylül 2018'de ise sona ereceği belirtildi.

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