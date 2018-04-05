Bodrum'da şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı 15 bin imza

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Bodrum İlçe Başkanlığı tarafından CHP Genel Merkezi ile ilgili bakanlıklara iletilmek üzere, şeker fabrikalarının özelleştirilmemesi için düzenlenen imza kampanyası tamamlandı. Bodrum'un mahalleleri ve pazar yerlerinde kurulan stantlarda, 15 bini aşkın imza toplandı.

CHP Bodrum İlçe Başkanlığı tarafından şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı başlatılan kampanyayla ilgili parti binasında basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya CHP İlçe Başkanı Recai Seymen, Kadın Kolları Başkanı Emel Çakaloğlu ve partililer katıldı. Açıklamayı yapan Başkan Seymen, "Bir taraftan 'yerli ve milli' olmaktan bahsederken, diğer yanda yerli ve milli ne varsa elden çıkarılmakta. Ülkemizde özelleştirmelerin sonucu, verim, katma değer, vergi geliri, yeni yatırımlar açısından olumlu gelişme olmadığı, hele hele istihdam yönünden çok fazla düşüşler olduğu görülmektedir. Pek çok kurum ve sanayi tesisi özelleştirilmelerin ardından verimsiz diyerek kapatılmakta, arsalarına alışveriş mağazaları yapılmakta, iktidar yandaşlarına peşkeş çekilmektedir. Özelleştirmenin en net sonuçları işsizlik, yoksulluk ve yolsuzluk olarak yaşanıyor. Çiftçimiz üretimin dışına itilmekte, kentlere göç ettirilerek yeni yoksullar yaratılmaktadır. 16 yıllık AKP iktidarında, ülkemiz tarımsal üretimiyle kendine yetebilecek bir ülke iken yapılan bu politikalarla dışarıdan başta tahıl, et ve hatta saman ithal edilen bir ülke durumuna getirilmiştir" dedi.

NİŞASTA BAZLI ŞEKERİN ZARARLARINI ANLATTI

Seymen, şekerin bir marketten satın alınabilen basit bir gıda ürünü gibi görünmesine rağmen, arka planında pancar tarımı ile geçinen yaklaşık 10 milyon insana iş ve ekmek kapısı olan ve 250 bin çiftçiye yerinde üretim imkânı sağlayan bir gıda olduğuna dikkat çekti. Seymen, "Nişasta bazlı şeker başta obeziteye yol açarak ciddi sağlık sorunları çıkarmaktadır. Nişasta bazlı şeker gelişmiş ülkelerde toplam şeker üretiminin yüzde 1-2 kadardır" dedi. Seymen, 9 Nisan Pazartesi günü CHP Genel Merkezi'ne gideceğini belirterek, imzaları Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na teslim edeceklerini söyledi.



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