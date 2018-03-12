Boat Antalya ve Otoshow birlikte kapılarını açtı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - TÜYAP Fuarcılık tarafından düzenlenen Boat Antalya ve Otoshow fuarları, ANFAŞ Fuar Merkezi'nde açıldı.

Motorlu, Motorsuz ve Yelkenli Tekneler ve Su Sporları Fuarı (Boat Antalya) ile Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı (Otoshow), saat 16.00'da düzenlenen törenle açıldı. Boat Antalya ve Otoshow fuarlarının açılış törenine Vali Münir Karaloğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ile çok sayıda davetli ve sektör temsilcileri katıldı.

Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, ATSO ile KOSGEB'in de desteklediği Otomobil Distribütörleri Derneği (ODD) işbirliğiyle hazırlanan Otoshow Fuarı ve Antalya Deniz Ticaret Odası (DTO) ile Türkiye Otelciler Federasyonu'nun desteğiyle hazırlanan Boat Antalya Fuarı, 18 Mart saat 19.00'a kadar sürecek.

Antalya'da çok önemli iki fuarın açılışının yapıldığını belirten Vali Münir Karaloğlu, bir sinerji oluşturmak için biri deniz, diğeri karadaki araçların olduğu bu iki fuarın ileriki yıllarda büyümesi ve bağımsız devam etmesi temennisinde bulundu. Antalya'nın turizmin amiral gemisi olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, “Bu şehirde turizmde hem pazarı hem de turizmi çeşitlendirmek için etkinlikler yapıyoruz. Bunlardan biri de sektörel fuarları artırmak. Bunun için ANFAŞ yıllar önce kent yöneticilerinin büyük emekleriyle kurulmuş ve bu yapı ortaya çıkmış. Önemli bir avantajımız var" dedi.

TÜYAP ANFAŞ'IN YÜZDE 15 HİSSESİNİ ALIYOR

Antalya'nın şu an fuar sektöründen alması gereken pay noktasında çok memnun olmadıklarını belirten Vali Karaloğlu, “Belki Türkiye'de İstanbul'dan sonra en kolay fuarcılığı büyütebileceğimiz şehir Antalya'dır. Konaklama imkanları, dünyada 240 noktaya uçuş imkanı var ve fuarcılığı mutlaka büyütmemiz lazım. TÜYAP ANFAŞ'ın küçük ortaklarından ve ANFAŞ yönetimi TÜYAP'a yüzde 15'lik daha hisse verecek. Böylece TÜYAP bundan sonra Antalya'yla daha çok ilgilenecek. TÜYAP Türkiye'de çok önemli fuarlar düzenliyor ve Antalya'yı mutlaka TÜYAP üzerinden büyütmeliyiz" dedi.

DENİZ VE TERSANE ŞEHRİ

Antalya'nın bir deniz ve çok önemli tersane şehri olduğunu da söyleyen Karaloğlu, “Tarihe baktığımızda hem Antalya merkezde hem Alanya'da Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de çok önemli bir tersane şehri. Antalya'nın genlerinde denizcilik, tersanecilik var. Bugüne geldiğimizde de Antalya Serbest Bölge, en önemli deniz araçları ve botların üretildiği bir merkeze dönüştü. Ama fuara çok fazla katılan yokmuş, onlara teessüflerimizi bildirelim. Almanya'daki fuarlara katıldıklarını söylemişlerdi. Mutlaka o arkadaşlar da buradaki fuara destek olmalı ve mutlaka bu fuar büyümeli. Almanya'daki fuar bir-iki senede o hale gelmedi, yılların emeği var ve en çok Türkiye'den katılan firmaların emeği bu" dedi.

İMKANI OLANLARA YAT ALIN ÇAĞRISI

Fuarın açılışında konuşan ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalya'nın dünyanın en iyi yatlarını ürettiğine işaret ederek, imkanı olan herkesin fuara katılması ve buradan yat satın alarak sektörün gelişmesine destek vermesi çağrısında bulundu. Çetin, Antalya'da fuarların geliştirilmesi için de ATSO olarak destek vermeye devam edeceklerini açıkladı.

BOAT SHOW KALEİÇİ'NDE DE DÜZENLENECEK

Bu iki fuarla Antalya'nın eksik olan parçasının tamamladığını belirten Antalya DTO Başkanı İnanç Kendiroğlu, “640 km sahili olan bir şehrin böyle bir denizcilik fuarına ihtiyacı vardı. Otoshowla birbirini tamamlayan kare görünümünde. Fuarlar dünyada bu boyuta gelmeye başladı. İnşallah sektörümüz adına hayırlı olur. Boat Antalya'nın bir ayağını da sezon sonunda Kaleiçi'nde deniz üzerinde gerçekleştireceğiz. Doğrudan satış yapılabilecek bir fuar olacak ve hazırlıklarına başlanıldı" dedi.

OTOMOTİV İLK DEFA DIŞ TİCARET FAZLASI VERDİ

Fuarların ülke ekonomisi ve sektörlerin tüketiciyle buluşması açısından çok önemli olduğunu belirten ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce, Türkiye otomotiv sektöründe 2017'de 2016'ya göre yüzde 3.3 daralma yaşandığı ve 980 bin adet satış gerçekleştiğini söyledi. Üretimde ise yüzde 13 büyüyerek 1 milyon 673 bin adede ulaşıldığını anlatan Erce, “Bunun en büyük nedeni ihracattı. İhracatta yüzde 16 büyümeyle 1 milyon 330 bin otomobil ürününün ihracatını gerçekleştirdik ve ilk defa rekora ulaştı, 28.5 milyar dolara geldi. Sektörümüz ilk defa 6.5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Bu sene geçen seneden çok farklı olmadığını görüyoruz" dedi.

16 YAŞ ÜSTÜ 6 MİLYON ARAÇ

Maliye Bakanlığı'nın 16 yaş üstü taşıtları hurdaya ayıranlar için yeni alımlarda 10 bin lira indirim yapılacağı belirtilen tasarısının bu ay sonuna kadar yasalaşmasını beklediklerini söyleyen Erce, sektörün en önemli sorunların birinin bu konu olduğunu, Türkiye'de bugün itibariyle mevcut 17 milyon aracın 6 milyonunun 16 yaş üstü olduğunu kaydetti. Erce, bu araçların trafik kazası, yüksek yakıt maliyeti gibi birçok sıkıntı yarattığını, bu tür problemlerin düzeltilmesi açısından hurda alım programını önemli bulduklarını dile getirdi.

İKİ SEKTÖR BİRBİRİNE SİNERJİ OLUŞTURUYOR

TÜYAP olarak Antalya'da bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ Genel Müdürü Cihat Alagöz, iki önemli sektörü birbirlerine sinerji oluşturması için tek çatı altında biraraya getirdiklerini kaydetti. Fuarda alım heyetleri için özel görüşmeler gerçekleştirileceğinden de bahseden Alagöz, “Birbirinden güzel tekne tasarımlarından onlara destek olan yan sektörlere kadar hepsini biraraya getirdikö dedi.

TOYOTA'DAN HİBRİT TEKNOLOJİSİ

Toyota, öncüsü olduğu hibrit teknolojisine sahip otomobilleriyle Antalya Otoshow'a katıldı. Toyota, dışarıdan şarj etme ihtiyacı olmadan kendi kendine şarj olabilen C-HR Hybrid, Yaris Hybrid, Auris Hybrid ve Rav4 Hybrid ile Antalya'da göz doldurdu. Toyota standında büyük ilgi gören bir diğer model ise pick-up segmentinden Hilux oldu. 18 Mart tarihine kadar sürecek Antalya Otoshow'da Toyota'yı, 364 metrekarelik stantta Toyota Plaza Bakırcılar temsil ediyor. Fuarda, Toyota'nın hibrit teknolojisine sahip bu araçlarının da tanıtımı gerçekleştirildi.

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