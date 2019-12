BNP Paribas Cardif'ten "teknoloji odaklı sigortacılık ödülleri"

BNP Paribas'nın sigorta birimi BNP Paribas Cardif, teknoloji odaklı sigortacılık (insurtech) alanındaki girişimcileri güçlendirmek hedefiyle başlattığı "InsurTech İnovasyon Challenge Programı" kapsamında en başarılı üç startup’ı ödüllendirdi.

BNP Paribas Cardif Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin önemli paydaşlarından Hackquarters ekibi iş birliğiyle hayata geçirdiği BNP Paribas Cardif - InsurTech İnovasyon Challenge Programı’nın kazananları belirlendi.

Ürün ve servislerde sigortanın geleceği, nesnelerin interneti ve giyilebilir teknolojiler, mobilite, müşteri kazanımı, satış sonrası hizmetler ve iş ortaklıkları konularında en başarılı on projeyi dinleyen ve değerlendiren jüri; B2Metric, Uservision ve MuseBirds’ü ilk 3 startup olarak belirlerken, Pabbler adlı startup’ı da Jüri Özel Ödülü’ne layık gördü.

Birinciliği kazanan B2Metric, sigorta ve finans alanındaki sahtecilik vakalarının risk yönetimini üstlenen yapay zekâ analitiği geliştiriyor.

İkinci seçilen Uservision, markalara hedef kitlelerini daha yakından tanıma ve müşterileri ile empati kurma olanağı tanıyan bir yapay zekâ platformu sunuyor.

Üçüncü olan MuseBirds ise seyahat edenler için memnuniyet ürünleri tasarlıyor ve havayolu şirketleri iş birliği ile müşterilerine ulaştırıyor.

Jüri Özel Ödülü’ne layık görülen Pabbler da gezginlerin bavullarındaki boş alanları kiralayarak e-ticaret sitelerinin yurtiçi ve yurtdışında ürün teslimatı yapmalarını sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, "Ödül alan startup’lara BNP Paribas Cardif global inovasyon programına katılma şansının yanı sıra BNP Paribas Cardif Türkiye ekipleri ile iş ortaklığı yapma fırsatı sunuluyor" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Türkiye ve farklı ülkelerden 100 girişimcinin başvurduğu InsurTech İnovasyon Challenge Programı ile BNP Paribas Cardif, girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi hedeflerken aynı zamanda sigortacılık alanındaki teknolojik yaklaşımları teşvik etmeyi amaçlıyor. Globalde de girişimcilere yönelik projelere her daim destek veren BNP Paribas Cardif’in değerleri arasında 'yenilikçilik' ve 'girişimcilik' yer alıyor."

Sigortacılık sektöründeki girişimcilik ekosistemini destekleyen program ile ilgili görüşlerini belirten BNP Paribas Cardif Genel Müdürü Cemal Kişmir, “Teknolojik ve dijital dönüşümün büyük bir hızla ilerlediği günümüzde inovasyona yönelik faaliyetlerimizi her geçen gün artırıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, yalnızca teknolojik dönüşüm projeleri ile çağa ayak uydurmaya çalışmak yeterli olmuyor. Bunun yanı sıra teknoloji temelli kurulan, pazara çok hızlı bir şekilde çıkabilen startup’lar ile köklü firmaların doğru bir iş birliği modelinde buluşması gerekiyor. Bu anlayışla gerçekleştirdiğimiz InsurTech İnovasyon Challenge Programı ile yeni nesil startup’lara destek vererek sektörümüzdeki girişimcilik ekosisteminin yaratılmasını hedefliyoruz. BNP Paribas Cardif olarak sigortacılık sektöründe fark yaratarak büyürken, yenilikçi çözümlerimiz ile inovatif çalışmalara rehberlik ve önderlik etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. (Fotoğraflı)