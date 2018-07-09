BMW: Çin’de satılan ABD üretimli SUV araçları fiyat artışına uğrayabilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Temmuz () – Almanya merkezli otomobil devi BMW, ABD’nin ek gümrük vergileri sebebiyle ABD’de üretilen ve Çin’de satılan sportif arazi araçları (SUV) fiyatlarının arttırılabileceğini duyurdu.

ABD’nin Çin ürünlerine uyguladığı yüksek ek gelir vergilerinin ardından Çin’in de ABD’den ithal edilen otomobillere yüzde 40 missileme vergisi uygulamasından sonra BMW’den yapılan açıklamada, şirketin “ek gümrük vergisi artışlarını kendi bünyesinde tamamiyle uygulayamayacağı” belirtildi.

BMW SUV modellerini ABD’nin Güney Carolina eyaletinde yer alan Spartanburg bölgesinde üretiyor ve fabrika bünyesinde yaklaşık 10,000 kişi çalışıyor. Üretilen araçların 140 ülkeye ihraç edilmesiyle de BMW, ABD’nin en büyük otomobil ihracatçısı olarak anılıyor.