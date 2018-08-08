BMD/Öncel: Perakendeciler kur sebebiyle kira kontratlarını feshetmek istiyorlar

İstanbul, 8- Ağustos () - Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, kurdaki hızlı artış nedeni ile perakendecinin özellikle 2016 ve öncesinde imzalanan 5 – 10 yıllık kira kontratlarını erken feshetmek istediğini söyledi.

Öncel, “Perakendecilerimiz ‘felaket kuru’na karşı ayakta kalmak için verimsiz dalları budamak istiyor. Ancak sözleşmelerinde deki yüksek tazminat maddeleri bulunan bazı AVM’ler tarafından adeta rehin alınmış durumdalar” dedi.

Döviz fiyatlarında gelinen seviyenin, günlük kurdan kira ödemek zorunda kalan perakendeci için artık “sürdürülemez” tanımından çıkıp “felaket” boyutuna geldiğini belirten Öncel, şöyle devam etti;

“Son iki yıldır yurt dışı mağazalar ve markalı ihracat perakende sektörünün aydınlık yüzünü, günlük kurla kira ödeme zorunluluğu ve dövize odaklı öngörülemeyen maliyetler karanlık yüzünü oluşturuyor.

“Markalarımız AVM’lerdeki kiralanabilir alanın üçte biri için hâlâ günlük kur üzerinden kira ödüyor. Yüksek kira nedeni ile zarar eden mağazaları kapatmaktan başka çare görünmüyor. Ancak özellikle 2016 ve öncesinde imzalanan 5 – 10 yıllık kira kontratlarında yer alan erken feshe karşı yüksek tazminat maddeleri elimizi kolumuzu bağlıyor

“ Perakendeci sözleşmeyi feshedebilmek için tazminat olarak en az altı aylık kirayı ödemek zorunda. Hatta iki yıllık kira ödemek zorunda kalabilecekler bile var. ‘Kur felaketi’ne karşı çözüm arayan perakendeci bazı AVM’ler tarafından adeta rehin alınmış durumda.”

Öncel, markalara tavsiyelerini de şöyle sıraladı:

“Yeterli döviz geliri olmayan perakendeci asla dövizle kiralama yapmamalı. Yeni kira sözleşmesi imzalanacak ise feshi durumunda tazminat yükümlülüğünü en aza indirecek bir maddenin olup olmadığına bakılmalı.

“Oranı daha yüksek olmakla birlikte ciro kirası, perakendeci ve AVM sahipleri için bu dönemde en ideal kiralama yöntemi olarak görünüyor. Bu nedenle kurun çok yükseldiği bu belirsizlik ortamında perakendecilerimiz ciro kirasını tercih etmeli.”

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