BM Güvenlik Konseyi Rusya'nın çağrısıyla Suriye için toplandı

Nafiz Albayrak / New York, 13 Nisan () - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Rusya’nın çağrısı üzerine Suriye konusunu görüşmek üzere toplandı.

New York’ta BM Genel Merkezi’nde yapılan toplantıda konuşan ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Suriye’de kullanıldığı öne sürülen kimyasal silah konusunda Rusya’yı ve Esad yönetimini suçladı. Haley, Esad’ın en az 50 kez kimyasal silah kullandığını öne sürdü.