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“Blokchain kripto paralar olmadan varolamazdı”

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Temmuz () – Blockchain uzmanı ve başarılı bir kripto yatırımcısı Matthew Buck, kriptoparalar olmadan blockchainin varolamayacağını söyleyerek, dünyanın birçok yerinde yasadışı silah ve uyuşturucu ticaretinde...

“Blokchain kripto paralar olmadan varolamazdı”

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Temmuz () – Blockchain uzmanı ve başarılı bir kripto yatırımcısı Matthew Buck, kriptoparalar olmadan blockchainin varolamayacağını söyleyerek, dünyanın birçok yerinde yasadışı silah ve uyuşturucu ticaretinde kullanılmakla irtibatı sarsılan kripto paraları savundu.
Yolsuzluk ve yasadışı Derin Ağ faaliyetlerine karşı kriptoparaları savunan Blockchain Capital kurucu ortağı Buck, şunları söyledi:
“Blockchain kriptoparalar olmadan varolamazdı.
“Evet kriptoparalar Derin Ağ’da silah ve uyuşturucu almak için kullanılıyor olabilir – ama nakit parayla da çok da büyük ölçeklerde bu suç faaliyetleri gerçekleştiriliyor.
“Kriptoparaların bir geleceği olduğuna inanıyorum.”

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