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"Blok zinciri teknolojisi finansal altyapı için yetersiz"

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Haziran () – Hollanda Merkez Bankası (DNB), blok zinciri teknolojisinin şu an finansal altyapının ihtiyaçlarını karşılayamayacağını duyurdu. Banka, üç yıl süren denemelerin ardından resmi internet sitesinde...

"Blok zinciri teknolojisi finansal altyapı için yetersiz"

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Haziran () – Hollanda Merkez Bankası (DNB), blok zinciri teknolojisinin şu an finansal altyapının ihtiyaçlarını karşılayamayacağını duyurdu.
Banka, üç yıl süren denemelerin ardından resmi internet sitesinde yayınladığı raporda, Bitcoin ve blok zinciri teknolojilerinin kapasite alanlarındaki yetersizlikleri, yüksek enerji tüketimi ve işlem doğrulamadaki yetersiz belirsizliği sebebiyle, söz konusu teknolojilerin şu anki finansal altyapıya uygun olmadığını duyurdu.
Blok zinciri teknolojisini test etmek için ürettiği dört adet dağıtılabilir defter prototipiyle banka, teknolojiyi anlamak ve senet ve ödeme işlemlerindeki teknolojiyi geliştirmeyi hedeflemişti.
Banka’ya göre oluşturulan prototipler verim, güvenlik, güvenilirlik yetkisi, esneklik, ölçülebilirlik ve sürdürülebilirlik açısından şu anki finansal altyapının gereksinimlerini karşılayamadı.
Rapor, dağıtılabilir defter teknolojisinin finansal altyapı genelinde yetersiz olmasına karşın farklı para birimi işlemlerinde kullanılabileceğini belirtti ve blok zinciri teknolojisinin yeni algrotimalarla ilerleyen zamanlarda finansal piyasaların ihtiyaçlarını karşılayabileceğini vurguladı.

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