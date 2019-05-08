Blockstream / Wuille'den iki "Bitcoin İyileştirme Önerisi"

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Mayıs () – Kanada merkezli blockchain teknolojileri şirketi Blockstream ortak kurucularından Pieter Wuille, piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin'e uygulanacak yeni güncellemeler arasında yer alabilecek iki Bitcoin İyileştirme Önerisi (Bitcoin Improvement Proposal / BIP) sundu.

Bitcoin Exchange Guide’da yer alan habere göre söz konusu iki öneri, dijital imza algoritmaları Schnorr, Taproot ve Tapscript ile yumuşak ayrışım (soft fork) özellikleri taşıyor.

Blockstream CTO’su Gregory Maxwell’in sunduğu ilk teklifte, Taproot'un Bitcoin’in akıllı sözleşme esnekliğine "daha fazla gizlilik sağlayarak" yayıldığı vurgulanırken, ikinci teklifte de daha küçük işlem boyutları, daha fazla gizlilik ve "daha geniş akıllı sözleşme olanağı" sağlayan MAST teknolojisi sunuldu.

Pieter Wuille, söz konusu önerilerin raporunda şu değerlendirmeyi yaptı:

"Uygulamaların genellikle tüm tarafların onayıyla harcanabilen çıktılara sahip olduğu varsayımıyla, Taproot'un avantajı daha görünür hale geliyor.

"Böyle bir durumda da, birden fazla açık anahtarın katılımı ve işbirliğiyle bir açık anahtarın oluşturulması anlamına gelen ve anahtar bütünleşmesine izin veren Schnorr imzası devreye giriyor.

"Söz konusu çok taraflı açık anahtarlar ve imzalar, tek taraflılardan ayırt edilemez oluyor."