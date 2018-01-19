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Blockchaini getirenlere Matriks de eklendi

İstanbul, 19 Ocak () - Finansal piyasalara yönelik geliştirdiği ürünler ile Türkiye'de birçok ilke imza atarak, yurtdışı ürünlere olan bağımlılığı ortadan kaldıran veri dağıtım firması Matriks, 15’inci yılında Blockchain teknolojisini...

Blockchaini getirenlere Matriks de eklendi

İstanbul, 19 Ocak () - Finansal piyasalara yönelik geliştirdiği ürünler ile Türkiye'de birçok ilke imza atarak, yurtdışı ürünlere olan bağımlılığı ortadan kaldıran veri dağıtım firması Matriks, 15’inci yılında Blockchain teknolojisini getirenlere eklendi.
Finans piyasalarının öncü veri dağıtım kuruluşu Matriks, finans piyasasının doğasını değiştirecek yeni ürün ve hizmetlerine, Prime, Matriks IQ, Mobil IQ, WebTrader, Bot, Çapa, HFT, Algo Çözümleri, OMS, Enerji Terminali ve Emtia İşlem Platformu’nu da eklendi.
2003 yılında finans piyasasına yönelik veri dağıtım şirketi olarak kurulan Matriks’in, 15 yılda pek çok ilke imza attığını söyleyen Matriks Genel Müdür Yardımcısı Fuat Akman, “Matriks, finans piyasasına yönelik analiz sistemlerinde yurtdışına bağımlılığı ortadan kaldırdı. 2005 yılında borsayı cep telefonuna taşıyan ilk yerli kurum oldu.  Cep telefonları ile piyasaları anlık olarak izleyebilme ve alım satım yapma, Algoritmik Trading, Piyasa Yapıcılığı gibi birçok ilkleri Türk yatırımcısının hizmetine sunarak, sektörün gelişimine katkıda bulundu. Bugün yeni ürünlerimizi tanıtmak için karşınızdayız. Ar-Ge departmanımızla birlikte hazırladığımız ürün ve hizmetlerin finans piyasasının doğasını değiştireceğine inanıyoruz. Çünkü finansal veriye erişimden çok verinin bilgiye dönüşmesine büyük bir ihtiyaç bulunuyor. Matriks bu tespitten hareketle finans piyasası oyuncularına yapay zekâ içeren yeni çözümler hazırladı” dedi.
 

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