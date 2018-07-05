Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YSK Başkanı Sadi Güven kesin seçim sonuçlarını açıkladı
YSK açıkladı: Erdoğan 26 milyon...
Süper Lig fikstür çekimi 9 Temmuz'da yapılacak
Süper Lig fikstür çekimi 9...
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi zorunlu hale getirdi
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi...
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun zaman mı?
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun...

Blockchain güvenlik şirketi: Altı milyon Bitcoin kayıp

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Temmuz () – Blockchain (blok zinciri) güvenlik şirketi CasaHODL mühendislerinden Jameson Lopp, yaklaşık olarak dört milyon Bitcoin’in kayıp olduğunu ve iki milyonunun da çalındığını söyledi. Building on Bitcoin...

Blockchain güvenlik şirketi: Altı milyon Bitcoin kayıp

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Temmuz () – Blockchain (blok zinciri) güvenlik şirketi CasaHODL mühendislerinden Jameson Lopp, yaklaşık olarak dört milyon Bitcoin’in kayıp olduğunu ve iki milyonunun da çalındığını söyledi.
Building on Bitcoin isimli bir konferansta konuşan Lopp, Temmuz itibariyle toplamda altı milyon BTC’nin ulaşılamaz olduğunu belirtirken, sistemdeki BTC’lerin yüzde 28.5’inin Bitcoin blok zincirinde kalıcı olarak kaybolduğunu söyledi.
Toplam BTC stoğunun 15 milyondan fazla olmayacağı ve şu an sistemde 17 milyon BTC’nin işlem gördüğü göz önüne alındığında ise gönderilen, alınan veya ticareti yapılan BTC sayısının 11 milyondan fazla olamayacağı ortaya çıkıyor.
İlk kez Kasım 2017’de kripto para birimleri ve blok zinciri analiz şirketi Chainanalysis, Bitcoin blok zincirinde toplam 3.79 milyon BTC’nin kaybolduğunu iddia etmiş ve Chainanalysis ekonomisti Kim Grauer, kripto para birimleri sektörünün spekülatif doğası sebebiyle kayıp kripto para birimlerinin piyasa hacmi hesaplamasında yer almadığını söylemişti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325