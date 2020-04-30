BKM’nin kontrolü Merkez Bankası’na geçti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’ye (BKM), hâkim ortak oldu.

Merkez’den yapılan açıklamada, 12 Kasım 2019 tarihli ve 7192 sayılı kanun ile, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 8. maddesinin dördüncü fıkrası olarak eklenen hüküm uyarınca bankaya “ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerinin kesintisiz işletimini sağlamak amacıyla sistemik öneme sahip kurulmuş veya kurulacak sistem işleticilerine hissedar olabilme” yetkisi verilmişti.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

“Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. (BKM), Bankamızdan aldığı izinler kapsamında faaliyet göstermektedir ve gerçekleştirdiği faaliyetler nedeniyle Ülkemiz ödeme sistemleri açısından sistemik öneme sahip bir sistem işleticisi olarak değerlendirilmektedir. TCMB, ödemeler altyapısına ve yenilikçi iş yapış yöntemlerine ilişkin önemli geliştirme alanları belirlemiştir. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalar açısından BKM'nin, mevcut durumda üstlendiği ve temel olarak kartlı ödemeler alanına odaklanan rollerine ilave olarak önemli görevler üstlenmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda TCMB, 6493 sayılı Kanun'un 8. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca BKM'ye hâkim ortak olarak hissedar olmuştur.”

13 BANKA TARAFINDAN KURULDU

BKM, 1990 yılında 13 kamu ve özel Türk bankasının ortaklığıyla kurulmuştu. Kuruluş amacı, “ödeme sistemleri içerisinde; nakit kullanımı gerekmeksizin her türlü ödemeyi veya para transferini sağlayan veya destekleyen sistem, platform ve altyapıları oluşturmak, işletmek ve geliştirmek” olarak tanımlanmıştı.

Son hali ile BKM’nin mecvut ortakları ise şöyle;

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş

Türkiye Halk Bankası A.Ş

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T. Garanti Bankası A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

QNB Finansbank A.Ş.

ING Bank A.Ş.

Türk Ekonomi Bankası A.Ş