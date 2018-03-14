BKM Express’ten “Kasasız alışveriş” deneyimi

İstanbul, 14 Mart () - BKM Express dünyada henüz deneme aşamasında olan ve geleceğin ödeme yöntemlerinden biri olarak kabul edilen “kasasız alışveriş”i, Türkiye’de ilk kez hayata geçirdi.

BKM Express, Kanyon AVM ve D&R işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında 31 Mart’a kadar Kanyon AVM’ye gelen BKM Express üyeleri, Kanyon Cam Oda’daki D&R’da kasasız alışveriş yapıyor, her 30 liralık alışverişlerinde de 10 lira indirim kazanıyor. BKM Express’in çözüm ortağı KPay ile geliştirdiği altyapı sayesinde BKM Express kullanıcıları, Cam Oda’da D&R ürünleri arasından istediklerini seçip kasa ve kasiyere ihtiyaç duymadan kolayca ödeme yapıyor.

Dünyada da henüz deneme aşamasında olan kasasız alışveriş deneyiminin yaşatıldığı Cam Oda, bu teknolojiyi merak edenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Kasasız ödeme sayesinde alışveriş tamamen dijitalleşirken kasa kuyruğunu da tarihe karıştıran bu çözüm ile BKM Express kullanıcıları, diledikleri ürünü POS cihazlarından kendileri okutup mağazadan çıkıyorlar.

Kasasız ödeme nasıl yapılıyor?

BKM Express kullanıcıları önce seçtikleri ürünün barkodunu KPay POS cihazına okutuyor,

Ardından POS cihazı ekranında oluşan QR kodunu cep telefonlarındaki BKM Express uygulaması ile okutarak ödemelerini tamamlıyorlar.

“Global markaların ilham alacağı ödeme çözümleri tasarlıyoruz”

Yeni projeleri ile ilgili değerlendirmede bulunan BKM Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Yazıcıoğlu, “Dünyada da henüz deneme aşamasında olan kasasız alışverişi, Türkiye’de ilk defa gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyuz. Global markaların da ilham alacağı çözümler tasarlıyoruz ve bu teknolojilere öncülük etmeyi çok önemsiyoruz. E-ticaret sayesinde artık çok alıştığımız ödeme kolaylıklarının, fiziksel dünyada da mobil cüzdanlarla tecrübe edilebildiğini herkese anlatmak istiyoruz. Mağaza içi mobil ödeme teknolojisini BKM Express kullanıcılarıyla buluşturacağımız projelerimiz devam edecek’’ dedi. (Fotoğraflı)