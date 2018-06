BKM Express ve Aytemiz iş birliğiyle akaryakıt alımlarında yüzde 3 avantaj fırsatı

BKM Express ve Aytemiz, BKM Express kullanıcılarının araçlarından inmeden ödeme yapma kolaylığına sahip olmaları için iş birliğine imza attı. Bu yeni iş birliğiyle, BKM Express kullanıcıları anlaşmalı Aytemiz istasyonlarında araçlarından inmeden hızla ve kolayca ödemelerini tamamlayabiliyor. BKM Express kullanıcıları, bu iş birliğine özel 20 Haziran- 20 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak kampanyayla aynı gün içinde yaptıkları ilk akaryakıt alımlarında yüzde 3 avantajdan yararlanacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, Aytemiz mobil uygulaması üzerinden “BKM Express ile Öde” bölümünü seçmeleri yeterli olacak.

“BU KOLAYLIĞI SUNMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

Aytemiz’le gerçekleştirdikleri iş birliğini değerlendiren Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Dr. Soner Canko şöyle konuştu:

“Nakitsiz ödemeler toplumu hedefiyle çıktığımız bu uzun ve başarılı yolculukta, her geçen gün yeni projeler ve iş birlikleriyle ilerliyoruz. Aytemiz’le hayata geçirdiğimiz bu iş birliği sayesinde BKM Express kullanıcılarına anlaşmalı Aytemiz istasyonlarında araçlarından inmeden hızlı ve kolay ödeme imkânını sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üstelik 3 ay boyunca kullanıcılarımızı yüzde 3 avantajlı akaryakıt alım fırsatıyla buluşturuyoruz. Önümüzdeki dönemde de ödeme sistemlerinde dijital dönüşümü hızlandıran projeler geliştirmeyi sürdüreceğiz.”

“HEM ZAMANDAN HEM DE MALİYETTEN TASARRUF SAĞLAYACAK HİZMETLER SUNUYORUZ”

Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, “Aytemiz olarak her zaman müşterilerimizi dinliyor, her hizmetimizle ilgili düşüncelerini, geri dönüşlerini detaylı olarak inceliyor, talep ve istekleri doğrultusunda da yeni hizmet ve ürünlerimizi hayata geçiriyoruz. Bu anlamda özellikle teknolojiyi yakından takip ediyor ve kullanıyoruz. Müşterilerimizin vakti her şeyden kıymetli. Onlara istasyonlarımızda akaryakıt alımı, yağ değişimi, market alışverişi ya da yıkama esnasında ihtiyaç duydukları kesintisiz, hızlı ve ücretsiz internet gibi pek çok hizmet sunuyoruz. Araçtan inmeden ödeme yapmak isteyen müşterilerimizden aldığımız geri bildirimlere yönelik olarak, yanlarında kart veya cüzdan taşımaya ihtiyaç duymadan Aytemiz uygulamasından BKM Express ile ödemeyi seçerek sadece bir şifreyle akaryakıt almalarına imkân sağlıyoruz. Bu işbirliğimizi de bir kampanyayla taçlandırıyoruz” diye konuştu.

Son dönemde hayata geçirdikleri ücretsiz internet, elektrikli araçlar için hızlı şarj gibi hizmetlerin yanına şimdi de BKM Express’le ödeme hizmetini ekleyerek tüketicilerin hayatını kolaylaştırmaya devam ettiklerini ifade eden Ahmet Eke, sözlerini şöyle devam etti:

“20 Haziran itibariyle başlayacak kampanyamızla birlikte müşterilerimiz Aytemiz istasyonlarından akaryakıt alımlarını güvenli ve kolay bir şekilde yapabilecekler. BKM ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinin uzun soluklu olmasını hedefliyoruz. Aytemiz olarak, müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri sunmaya ve hizmetlerimize her geçen gün yenilerini ekleyerek onları mutlu etmeye önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz.”

Kampanyadan faydalanmak için uygulanması gereken adımlar ise şöyle; Aytemiz mobil uygulamasında “Ödeme Sistemleri” menüsüne girin. ”BKM Express ile Öde” seçeneğini seçin. Yüklenecek bakiye tutarını girin ve “Bakiye Yükle” butonuna dokunun. BKM Express ile yüklemek istediğiniz tutar Aytemiz mobil hesabınıza yüklensin. İstediğiniz zaman “Yakıt al” butonuna basarak, ister bakiyeniz kadar isterseniz farklı tutarlarda yakıt şifresi oluşturun. Yakıt şifrenizi istasyona gidince satış görevlisine iletin ve şifre tutarınca yakıtınızı alın.

(FOTOĞRAF)