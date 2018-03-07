BKM: Alışverişlerde kredi kartı tercihi yüzde 68'e yükseldi

İstanbul, 7 Mart () - Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) verilerine göre, alışverişlerde tercih edilen ödeme yöntemleri arasında kredi kartının payı yüzde 68'e yükseldi.

BKM’nin ülkemizdeki kart kullanım alışkanlıklarını ölçmek için bu yıl sekizincisini TROY’un katkılarıyla gerçekleştirdiği Kart Monitör Araştırması’na göre alışverişlerde tercih edilen ödeme yöntemleri arasında kredi kartının 2017 yılındaki payı, payı 2015 yılına göre yüzde 7.0 artışla yüzde 68'e yükseldi.

Temazsız ödeme teknolojisinden memnun olanlar arttı

Araştırma sonuçlarına göre;

- 2015 yılında hiç kartı olmayan ve kart almayı düşünenler yüzde 11’den yüzde 37’ye yükseldi.

- Bir banka kartına sahip olup, kullananlar yüzde 58’lik bir kesim olurken, bu kesimin yüzde 19’u bankar kartını bir ödeme aracı olarak kullanıyor.

- Kredi kartı kullananlar arasında taksitle ödeme yapanlar yüzde 6.0’dan yüzde 26’ya yükseldi.

- Mikro ödemelerde kullanılabilen “Temassız Ödeme” teknolojisinden memnun olanlar ise yüzde 64’ten yüzde 77’ye yükseldi.

- Gelecekte tercih edilen ödeme aracı sorusuna cep telefonu olarak cevap verenler ise yüzde 42’den yüzde 67’ye yükseldi.

- İnternetten kredi kartıyla yapılan alışveriş sıklığı 2015 yılında 1.5 iken, 2017 yılında bu sayı 2.1’e yükseldi.

- Kredi kartı sahiplerinin internetten alışveriş yaptığı kategoriler ise, yüzde 32 ile giyim ve aksesuar ürünleri, yüzde 14 ile yemek siparişi,yüzde 10 ile market, elektronik ve gıda ve yüzde 8.0 ile havayolu ve seyahat harcamaları olarak sıralandı.

- Kartla ödeme kabul eden işyerleri ise bu tercihlerinin sebebi olarak, yüzde 44 ile müşteri memnuniyetini yüzde 14’ü ise kartla yapılan ödemelerin pratik ve hızlı olduğu için kullandıklarını belirttirken, kartla ödeme kabul etmeyen şirketler ise, kartla ödeme kabul etmeleri durumunda en önemli faydanın müşteri sayısının artması olacağı görüşündeler.

"Ödeme sistemlerinin dijital dönüşüm süreci 2018’de de devam edecek"

Kart Monitör Araştırması’nın sonuçlarını değerlendiren BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko şunları söyledi: "Ödeme teknolojileri, tüm dünyayı etkisi altına alan dijital dönüşüm çağına en hızlı uyum sağlayan sektörlerin başında geliyor. 2008’den bu yana yayınladığımız Kart Monitör Araştırması ilk günden bugüne incelendiğinde çok çarpıcı bir gerçeği ortaya koyuyor.

"Ülkemizde her yıl ödemelerde nakit kullanım oranı düşerken başta kredi kartı olmak üzere yenilikçi ödeme yöntemlerinin kullanım oranı hızla artıyor.

"Bu sonuçlar bize gösteriyor ki; ödemelerin dijital dönüşümü ve bunun nihai sonucu olan ‘nakitsiz ödemeler toplumu’ birçok ülke için henüz hayalken, ülkemiz için artık sağlam bir ekosistemin desteklediği, ulaşılabilir ve somut bir hedef haline gelmiş durumda.

"Araştırmanın da ortaya koyduğu üzere, Türkiye’nin bu gelişmelerle yön verdiği ödeme sistemlerinin dijital dönüşüm süreci 2018’de de devam edecek ve Türkiye ödeme teknolojilerinde dünyaya ilham vermeyi sürdürecek."