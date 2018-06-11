Bitmex: Bitcoin asla yasal paranın yerini alamayacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Haziran () – Kriptopara birimi borsası Bitcoin Mercantile Exchange (Bitmex) son raporunda, Bitcoin’in “asla kağıt paranın yerini alamayacağını” ve Bitcoin’in yalnızca “kullanılabilir bir niş” olduğunu açıkladı.

Bitmex, hissedarlarına yönelik yayınladığı araştırma raporunda ayrıca, “Bitcoin’in daha refah bir ekonomi sistemine yol açacağını” düşünenleri, “naif” olarak tanımladı. Raporda konuyla ilgili şöyle denildi: “Bitcoin, yeni ve hatta beklenmeyen ekonomik problemlere yol açacak yeni ve eşsiz bir sistemdir.”

Raporun ana odağının “Bitcoin’in deflasyonal doğasını incelemek ve söz konusu deflasyonun Bitcoin’in zayıflıklarından ötürü neden gerekli olduğunu açıklamak” olarak belirleyen Bitmex araştırmacıları, Bitcoin’in borca dayalı bir birim olmadığını fakat devlet yönetimindeki yasal paranın öyle olduğunu vurguladı. Araştırmacılar bu esas farklılıkla, Bitcoin ve deflasyon tabanlı bir ekonomide, ekonominin gerileme döneminde “borcun gerçek değerindeki artış etkisinin düşünülenden daha önemsiz olabileceğinin” altını çizdi. (Fotoğraflı)

