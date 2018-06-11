Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ankara'da camiye yıldırım düştü
Ankara'da camiye yıldırım düştü
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit, 1 asker yaralı
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit,...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması

Bitmex: Bitcoin asla yasal paranın yerini alamayacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Haziran () – Kriptopara birimi borsası Bitcoin Mercantile Exchange (Bitmex) son raporunda, Bitcoin’in “asla kağıt paranın yerini alamayacağını” ve Bitcoin’in yalnızca “kullanılabilir bir niş” olduğunu...

Bitmex: Bitcoin asla yasal paranın yerini alamayacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Haziran () – Kriptopara birimi borsası Bitcoin Mercantile Exchange (Bitmex) son raporunda, Bitcoin’in “asla kağıt paranın yerini alamayacağını” ve Bitcoin’in yalnızca “kullanılabilir bir niş” olduğunu açıkladı.
Bitmex, hissedarlarına yönelik yayınladığı araştırma raporunda ayrıca, “Bitcoin’in daha refah bir ekonomi sistemine yol açacağını” düşünenleri, “naif” olarak tanımladı. Raporda konuyla ilgili şöyle denildi: “Bitcoin, yeni ve hatta beklenmeyen ekonomik problemlere yol açacak yeni ve eşsiz bir sistemdir.”
Raporun ana odağının “Bitcoin’in deflasyonal doğasını incelemek ve söz konusu deflasyonun Bitcoin’in zayıflıklarından ötürü neden gerekli olduğunu açıklamak” olarak belirleyen Bitmex araştırmacıları, Bitcoin’in borca dayalı bir birim olmadığını fakat devlet yönetimindeki yasal paranın öyle olduğunu vurguladı. Araştırmacılar bu esas farklılıkla, Bitcoin ve deflasyon tabanlı bir ekonomide, ekonominin gerileme döneminde “borcun gerçek değerindeki artış etkisinin düşünülenden daha önemsiz olabileceğinin” altını çizdi. (Fotoğraflı)
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325