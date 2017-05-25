Bitkisel üretim artacak

İstanbul, 25 Mayıs () – 2017 yılında bitki üretiminde artış öngörüldüğü ve tahıllar ile diğer bitkisel ürünlerde 68.2 milyon ton, sebzelerde 30.3 milyon ton ve meyvelerde 20.8 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

TÜİK’in Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın rakamlarından yaptığı istatistik veriye göre bitki üretim miktarları, 2017 yılının ilk tahmininde bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 4.4, meyvelerde yüzde 9.7 oranında artış gösterdi. Bu öngörüye göre bitki üretim miktarlarının 2017 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 68,2 milyon ton, sebzelerde 30,3 milyon ton ve meyvelerde 20,8 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

Tahıl üretimi yüzde 4.4 artacak

TÜİK istatistikindeki tahminlere göre tahıl ürünleri üretim miktarları 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4.4 artarak yaklaşık 36.8 milyon ton olacak. Bir önceki yıla göre buğday üretimi yüzde 5.8 artarak 21.8 milyon ton, arpa üretimi yüzde 11.9 artarak 7.5 milyon ton, çavdar üretimi yüzde 6.7 artarak 320 bin ton, yulaf üretimi de yüzde 11.1 artarak 250 bin ton olacak.

Baklagillerin önemli ürünlerinden yemeklik baklanın yüzde 10.7 artarak yaklaşık 7 bin ton, kırmızı mercimeğin yüzde 7.2 artarak 370 bin ton, yumru bitkilerden patatesin ise yüzde 0.6 artarak yaklaşık 4.8 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Yağlı tohumlardan soya üretiminin yüzde 9.1 azalış göstererek 150 bin ton olması öngörüldü.

Tütün üretiminde değişim olmayarak 70 bin ton, şeker pancarı üretiminin ise yüzde 4.5 oranında artarak yaklaşık 20.5 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

Sebzede değişim olmayacak

Sebze ürünleri üretim miktarının 2017 yılında bir önceki yıla göre önemli bir değişim olmayarak yaklaşık 30.3 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Sebze ürünleri alt gruplarında üretim miktarları incelendiğinde, yumru ve kök sebzelerin yüzde 0.8 azalacağı, başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzelerde ise yüzde 0.4 artış olacağı öngörüldü.

Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden karpuzda yüzde 3.3, salçalık kapya biberde yüzde 12.1, havuçta yüzde 2.4 artış, domateste yüzde 1.6, kuru soğanda yüzde 2.8, kavunda yüzde 1.2 azalış olacağı tahmin edildi.

Meyve üretimi artıyor

Meyve ürünlerinin üretim miktarının 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9.7 artarak yaklaşık 20.8 milyon ton olacağı tahmin edildi. Meyveler içinde önemli ürünlerin üretim miktarlarına bakıldığında, bir önceki yıla göre elmada yüzde 17.5, şeftalide yüzde 6.3, kirazda yüzde 7, kayısıda yüzde 34.9 oranında artış, greyfurtta ise yüzde 13.5 azalış olacağı öngörüldü.

Turunçgil meyvelerinden mandalinanın yüzde 14.2 artacağı, sert kabuklu meyvelerden antep fıstığının ise yüzde 50 oranında azalacağı tahmin edildi.

Üzüm üretiminde yüzde 7.5, muz da ise yüzde 3.9 artış olacağı öngörüldü.

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