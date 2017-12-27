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Bitcoin yeniden istikrarlı yükselişte

İstanbul, 27 Aralık () – Kriptopara piyasasının yüzde 44.8’ini oluşturan Bitcoin’in fiyatları, Cuma günü yaşanan ve tüm kriptopara piyasasını etkileyen sert düşüşten sonra, istikrar işaretleri göstermeye başladı. Kriptopara piyasasına...

Bitcoin yeniden istikrarlı yükselişte

İstanbul, 27 Aralık () – Kriptopara piyasasının yüzde 44.8’ini oluşturan Bitcoin’in fiyatları, Cuma günü yaşanan ve tüm kriptopara piyasasını etkileyen sert düşüşten sonra, istikrar işaretleri göstermeye başladı.
Kriptopara piyasasına şüpheci yaklaşanlar bu durumu kriptopara balonu patlamadan önceki sarsıntılar olarak görürken, piyasaya güvenenler Bitcoin’in daha kötü günler de gördüğünü söylüyorlar.
Bitcoin’in hızlı yükselişi diğer kriptopara birimlerine de yansıyarak kriptopara piyasa hacmini 603 milyar dolara yükseltti. Bitcoin’in geçtiğimiz yıl kriptopara piyasası hacminin yüzde 90 kadarını oluştururken, artan yeni kripto para birimlerinin sayısı ve hacimleriyle, payı yüzde 50'nin de altına gerileyerek yüzde 44.7 düzeyine indi.
Kriptopara piyasasında yaşanan bu hızlı büyümede bireysel yatırımcılar büyük pay sahibi. Bitcoin’i izleyen diğer kriptoparalarda görülen hızlı büyüme ise, Bitcoin için geç kalan ancak kriptopara akımını kaçırmamak isteyen yatırımcılar sebepli olarak görülüyor.
ABD’de yer alan Yale Üniversitesi Ekonomi Profesörü Robert Shiller’e göre, Bitcoin’in rasyonel değerlendirmesini yapmak henüz mümkün değil.
 

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