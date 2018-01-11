türk porno porno izle mersin escort adana escort adult forum istanbul escort hatay escort istanbul escort istanbul escort bodrum escort eskisehir escort porno indir escort istanbul escort bayan

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
KRİPTOPARA – Kripto paralara piyasası 29 milyar dolar azaldı
KRİPTOPARA – Kripto paralara piyasası...
İstanbul'da henüz kar yok kış lastiği cezası var
Sürücüleri şoke eden ceza... Kar...
Şehit karı-kocanın köylüleri korucu oldu
Mezarları 27 yıl sonra şehitliğe...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüştü 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile...

Bitcoin uzmanından uyarı: Sert düşüşler yaşanabilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Ocak () - Kripto para uzmanı Ekonomist Byron Wien, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinde "aşağı yönlü sert düzeltmeler" yaşanabileceği uyarısı yaptı. Wien, kripto para piyasasında, "büyük olasıkla"...

Bitcoin uzmanından uyarı: Sert düşüşler yaşanabilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Ocak () - Kripto para uzmanı Ekonomist Byron Wien, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinde "aşağı yönlü sert düzeltmeler" yaşanabileceği uyarısı yaptı.
Wien, kripto para piyasasında, "büyük olasıkla" düzeltme yaşanacağını, bu durumda Bitcoin yatırımcılarının varlıklarını kaybetmelerine yol açabileceğine dikkat çekti.
CNBC'ye konuşan Wien, "Bitcoin'in kendine özgü bir potansiyeli var; hisse senedi yatırımcılarının kazançlarını etkiliyor olsa da, Bitcoin borsacılar ve yüksek miktarda varlık kazanmak için risk alanlar için önemli bir mıknatıs işlevi görüyor; ancak, aynı zamanda Bitcoin'e yatırım yapmakta para kaybetme olasılığı da oldukça yüksek. İlerleyen günlerde Bitcoin değerlerinde büyük bir değişim yaşanması çok muhtemel" dedi.
Çin genelindeki kripto paralara getirilen yeni düzenlemeler nedeniyle birçok yatırımcının Güney Kore'ye dönmesinin ardından, Güney Kore hükümeti kripto para piyasasını tamamen yürürlükten kaldırmaya yönelik bir yasa tasarısı hazırladığı açıkladı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314