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Bitcoin, Etherium ve Ripple ile uçak bileti satışları başladı

İstanbul, 6 Mart () - Online uçak bileti satış sitesi ucuracak.com, sanal para ile hizmet vermeye başladı. Tüketiciler sistem üzerinden Bitcoin, Etherium, Ripple gibi kripto para birimleriyle uçak bileti alabiliyor. Kullanıcılarına en uygun...

Bitcoin, Etherium ve Ripple ile uçak bileti satışları başladı

İstanbul, 6 Mart () - Online uçak bileti satış sitesi ucuracak.com, sanal para ile hizmet vermeye başladı. Tüketiciler sistem üzerinden Bitcoin, Etherium, Ripple gibi kripto para birimleriyle uçak bileti alabiliyor.

Kullanıcılarına en uygun fiyatlarla uçuş deneyimi yaşatan ucuracak.com, üyelerine Bitcoin, Etherium, Ripple sistemlerinde sahip oldukları 'coinleri' harcama olanağı tanıyor. Karşılaştırabilir fiyat avantajı ve geniş hizmet ağı sayesinde elde ettiği başarısını yeni girişimiyle artırmayı hedefleyen sitede, dijital çağın yenilikleri hızlı ve güvenli şekilde kullanıcılara sunuluyor.

Gelişen teknolojinin paradigma değişimini de beraberinde getirdiğine dikkat çeken Ucuracak.com CEO’su Fahri Toğa, “Günümüzde birçok ülkede nakit para kullanım oranı düşmüş durumda. Bankacılık sistemindeki elektronik ödeme sistemleri yerini kripto para birimlerine bırakıyor. 142 ülkede şubesi bulunan uluslararası danışmanlık firması olarak, küresel çaptaki yeni eğilimleri göz önünde bulundurarak turizm alanına yatırım yaptık. Prae Tourism’in markası olan ucuracak.com, 15 aylık bir yazılım ve iş geliştirme sürecinden sonra faaliyete başlayan başarılı bir startup projesi. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği ve TÜRSAB belgelerine sahip site, tüm dünyada yüzlerce destinasyondan binlerce uçuşu karşılaştırma ve en uygun uçak bileti satın alma olanağı sunuyor. Ödeme sistemine geleneksel para birimlerinin yanı sıra, elektronik para birimlerini de dahil ederek kullanıcılarımızın memnuniyetini maksimum seviyeye ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

Prae Legal uluslararası danışmanlık firmasının kuruluşu olan Prae Tourism’in markası olan Ucuracak.com, tüketicilere yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda uygun uçak bileti fiyatları sunuyor. Ucuracak.com, kullanıcılarına tek bir sayfada 250’den fazla havayolu firmasının sonuçlarını görüntüleme olanağı vererek, istenilen uçuşu inceleme, farklı hava yollarına ait seferleri karşılaştırma imkânı vermektedir. TURSAB A Grubu acentesi olan Prae Tourism Seyahat Acentası’nın online uçak bileti satış sitesi olan ucuracak.com, dinamik ve tecrübeli kadrosu ile tüm yolculara hızlı çözümler sağlıyor. (Fotoğraflı)

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