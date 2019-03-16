Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
'57'nci Alay' korteji, Çanakkale yürüyüşünü sürdürüyor
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104'üncü...
'Stresle baş edebilmede arkadaş desteği çok önemli'
'Stresle baş edebilmede arkadaş desteği...
Yeni Zelanda’da iki camide katliam: 49 ölü 48 yaralı
Yeni Zelanda’da iki camide katliam:...
Erdoğan ve Bahçeli'den İzmir'de ortak miting
Erdoğan ve Bahçeli'den İzmir'de ortak...

Bitcoin Cash çatallanmasından sonra 160 dolar düzeyini gördü

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Mart () – Kripto para birimleri piyasalarında Cumartesi günü görülen genel artışa paralel olarak, piyasanın en yüksek hacimli altıncı kripto para birimi Bitcoin Cash son 24 saatte yüzde 17.81 artarak piyasadaki...

Bitcoin Cash çatallanmasından sonra 160 dolar düzeyini gördü

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Mart () – Kripto para birimleri piyasalarında Cumartesi günü görülen genel artışa paralel olarak, piyasanın en yüksek hacimli altıncı kripto para birimi Bitcoin Cash son 24 saatte yüzde 17.81 artarak piyasadaki artışa öncülük etti.
Bitcoin Cash’deki artışın, Bitcoin Cash çatallanmasına (hard fork / blockchain üzerinde daha önce geçersiz olan işlemleri geçerli kılan protokelde yapılan değişiklik) bağlı olduğu tahmin edilirken, 24 Şubat’tan bu yana 130 dolar düzeyini görmeyen Bitcoin Cash, TSİ 03:30’da yüzde 11.32 artışla 144.32 dolar düzeyinden 160.69 dolara yükselmişti. Piyasadaki genel artış eğilimin etkisiyle 2,793 milyar dolar piyasa hacmiyle Bitcoin Cash son 24 saatte yüzde 17.81 artışla 158.03 dolardan işlem gördü .
En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki artışa paralel olarak, piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.26 artışla 4,051 dolardan işlem görürken, piyasa hacmi de 140 milyar 763 milyon dolar olarak hesaplandı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328